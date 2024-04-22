Безугла передумала йти з фракції "Слуга народу": як це пояснила

Заяву про вихід із фракції вона написала ще 6 січня

Народна депутатка Мар’яна Безугла вирішила залишитися у фракції "Слуга народу". Проте вона не буде повертатись до партії СН.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook. Безугла пояснила, що прийняла відповідне рішення, "щоб не підводити президента у важкі часи".

"Можна було б скандалити, вимагати, щоб одну саме мене відпустили, але навіщо. Якщо просять не хитати і так складну ситуацію. Не все, далеко не все, подобається, але спробую покращити, що в моїх силах. У партію "Слуга народу" повертатися не буду", — підкреслила нардепка.

Як відомо, Безугла заявила про свій вихід з фракції у січні. Це відбулось на фоні скандалів, бо нардепка останні місяці 2023 року критикувала вище військове керівництво, зокрема ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. За словами нардепки, "Слуга народу" є слабкою партією. Безугла оголосила про вихід з фракції та партії.

28 березня Безугла повідомила, що подавала заяву про вихід з фракції СН. Але, за її словами, цю заяву нібито не прийняли.

Раніше "Телеграф" писав, як Безугла намагалась "влаштуватись на роботу". Та її кандидатуру відхилили. Після цього почалось бурхливе обговорення, до якого навіть долучились інші нардепи.