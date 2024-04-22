Был отстранен от должности, но все утряслось: что известно о новом спикере Сил обороны Юга Плетенчуке

С 2023 года был спикером командования ВМС ВСУ

В понедельник, 22 апреля, стало известно, что на должность председателя Объединенного координационного центра Сил обороны Юга Украины назначен Дмитрий Плетенчук. Ранее он был представителем военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ).

"Телеграф" подготовил для вас краткую биографию капитана третьего ранга Плетенчука. Относительно назначения на должность военный отметил, что его пригласили в качестве кризисного менеджера решением высшего руководства страны.

Образование и карьера

Дмитрий Плетенчук имеет три высших образования, в частности, юриспруденцию, военную журналистику и морально-психологическое обеспечение. С 1999 по 2001 год служил старшим стрелком-пулеметчиком в Национальной гвардии Украины.

С августа 2016 по январь 2020 Дмитрий служил пресс-офицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. Также в 2019 году в Донецкой области исполнял те же обязанности в составе Оперативно-тактической группировки "Схід".

В 2022 году Плетенчук работал пресс-офицером в Николаевской областной госадминистрации и Сил обороны Николаева. После освобождения Херсона от российских оккупантов в ноябре 2022 года он пол года занимал должность начальника пресс-службы в Силах обороны города (тактическая группа "Гром").

С мая 2023 Плетенчук стал спикером командования ВМС ВС Украины. Он также имеет звание капитан третьего ранга.

Скандал

Дмитрий Плетенчук был отстранен в мае 2023 года от должности начальника пресс-службы тактической группы "Гром". Из-за того, что он якобы опубликовал информацию о сбитии российского самолета Су-35. Он обнародовал соответствующий пост на своей странице в Facebook, но позже удалил. Однако информацию о самолете подтвердили в командовании Воздушных сил.

Также известно, что Дмитрий Плетенчук женат на Дине Бартовой, ранее занимавшей должность пресс-секретаря начальницы Херсонской городской военной администрации Галины Луговой.

Ранее "Телеграф" писал, что народная депутат Марьяна Безугла передумала уходить из фракции "Слуга народа".