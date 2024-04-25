Не з’явився до ТЦК протягом 60 днів: як покарають за новим законом, що запрацює у травні

За неявку до ТЦК протягом 60 днів новим законом передбачено штрафи

Згідно з новим законом про мобілізацію, який набуде чинності вже з 18 травня, усі чоловіки від 18 до 60 років зобов’язані з’явитися до ТЦК для оновлення даних. Інформацію можна актуалізувати через електронний кабінет. На це дається 60 днів.

Ухилянтами можуть автоматично стати близько 2 мільйонів українських чоловіків. Яке покарання чекає на тих військовозобов’язаних, які не оновили свої дані протягом двох місяців після того, як закон набуде чинності, розповів адвокат Микола Максимов.

На думку Максимова, враховуючи той факт, що таких розшукуваних десятки тисяч, цим не займатиметься кримінальний розшук.

"Швидше за все, у пошуку будуть задіяні дільничні або патрульні поліцейські. Вони приїдуть туди, де проживає людина. Якщо особи там не буде, інформація повертається до ТЦК. Після цього ТЦК направляє вимогу військовозобов’язаному за адресою, яка йому відома. Йдеться про вимогу з’явитися". у ТЦК. Якщо протягом 10 днів з моменту отримання або неотримання цієї вимоги особа не з’явилася, ТЦК звертається до суду із позовною заявою про обмеження права на керування транспортним засобом”, – пояснив адвокат.

Максимов додав, що суд може накласти штраф у діапазоні до 25 тис. грн. Якщо штраф не сплачено, то інформація передається до виконавчої служби. "Остання вносить людину до реєстру боржників, накладається арешт на майно цієї людини, обмежується її користування банківськими картками", — пояснив він.

Якщо людина не перебуває на обліку та не оновила дані, то наслідки можуть настати після того, як у такої особи документи перевірять на вулиці, на блокпосту. Як зазначає адвокат, поліція матиме право доставити людину до ТЦК.

На запитання про те, з якими реєстрами, інформацією працюватимуть ТЦК, якщо людина не перебуває на військовому обліку, адвокат відповів, що банки 100% "зіллють" інформацію про осіб чоловічої статі відповідного віку. Крім того, інформацію можуть надати державна міграційна служба та МВС . "Є чутки, що є комунікація з великою поштовою компанією. Усі органи державної влади акумулюють та передають інформацію до ТЦК", — поділився адвокат.

Раніше "Телеграф" писав, що закон про мобілізацію з новими правками, ухвалений парламентом та підписаний Президентом України, почне діяти вже з 18 травня. У Міністерстві оборони України ще раз нагадали про основні зміни, що стосуються як військовослужбовців, так і громадянських громадян України.