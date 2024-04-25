Не явился в ТЦК в течение 60 дней: как накажут по новому закону, который заработает в мае

За неявку в ТЦК в течение 60 дней новым законом предусмотрены штрафы

Согласно новому закону о мобилизации, который вступит в силу уже с 18 мая, все мужчины от 18 до 60 лет обязаны явиться в ТЦК для обновления данных. Информацию можно актуализировать и через электронный кабинет. На это дается 60 дней.

Уклонистами могут автоматически стать около 2 миллионов украинских мужчин. Какое наказание ожидает тех военнообязанных, которые не обновили свои данные в течение двух месяцев после того, как закон вступит в силу, рассказал адвокат Николай Максимов.

По мнению Максимова, учитывая тот факт, что таких разыскиваемых будут десятки тысяч, этим не будет заниматься уголовный розыск.

"Скорее всего, в поиске будут задействованы участковые или патрульные полицейские. Они приедут туда, где проживает человек. Если лица там не будет, информация возвращается в ТЦК. После этого ТЦК направляет требование военнообязанному по адресу, который ему известен. Речь идет о требовании явиться в ТЦК. Если в течение 10 дней с момента получения или неполучения этого требования лицо не явилось, ТЦК обращается в суд с исковым заявлением об ограничении права на управление транспортным средством", – пояснил адвокат.

Максимов добавил, что суд может наложить штраф в диапазоне до 25 тыс. грн. Если штраф не уплачен, то информация передается в исполнительную службу. "Последняя вносит человека в реестр должников, накладывается арест на имущество этого человека, ограничивается его пользование банковскими картами", — пояснил он.

Если человек не состоит на учете и не обновил данные, то последствия могут наступить после того, как у такого лица документы проверят на улице, на блокпосту. Как отмечает адвокат, полиция будет иметь право доставить человека в ТЦК.

На вопрос о том, с какими реестрами, информацией будут работать ТЦК, если человек не состоит на военном учете, адвокат ответил, что банки 100% "сольют" информацию о лицах мужского пола соответствующего возраста. Кроме того, информацию могут предоставить государственная миграционная служба и МВД. "Есть слухи, что есть коммуникация с большой почтовой компанией. Все органы государственной власти аккумулируют и передают информацию в ТЦК", — поделился адвокат.

Ранее "Телеграф" писал, что закон о мобилизации с новыми правками, принятый парламентом и подписанный Президентом Украины, начнет действовать уже с 18 мая. В Министерстве обороны Украины еще раз напомнили об основных изменениях, касающихся как военнослужащих, так и гражданских граждан Украины.