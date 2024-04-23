Чоловіки за кордоном зможуть отримати консульські послуги у трьох випадках: перелік від МЗС

Останні зміни переполошили чоловіків мобілізаційного віку, які покинули країну

Українці-чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати консульські послуги за кордоном у повному обсязі після оновлення даних військового обліку в Територіальному центрі комплектування (ТЦК). Про це йдеться у 7 Законі України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".

Закон набуде чинності 18 травня 2024 року. Зараз механізм оновлення та перевірки військово-облікових даних узгоджується між різними державними органами, про що Міністерство закордонних справ (МЗС) України повідомляє на офіційному сайті.

У МЗС запевнили, що у випадку надзвичайних ситуацій українцям нададуть консульську допомогу. Послуги будуть надавати в повному об’ємі у таких випадках:

стихійне лихо;

дорожньо-транспортна пригода;

затримання.

Нагадаємо, увечері 22 квітня стало відомо про підготовку обмежень у наданні консульських послуг для чоловіків за кордоном. Вони запрацювали вже 23 квітня. Допомогу від консулів тимчасово не можуть отримати українці від 18 до 60 років.

Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що виїзд з України не позбавляє чоловіків обов’язків перед Батьківщиною. Це рішення зробить ставлення до українців мобілізаційного віку більш справедливим незалежно від їхнього місцеперебування.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Польщі утворились величезні черги біля центрів по видачі паспортів. З 23 квітня чоловікам не видають навіть готові документи.