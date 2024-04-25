Озвучил позицию Кремля? Лукашенко предложил Западу "сыграть вничью с Россией"

Он также заговорил об "исчезновении" Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова заговорил о переговорах между Украиной и Россией. В этот раз он заявил, что их можно начинать с обсуждения "стамбульских соглашений", которые разрабатывались еще в марте 2022 года.

Об этом белорусский диктатор заявил во время выступления на VII Всебелорусском народном собрании в Минске, пишут местные СМИ. По его словам, коалиция западных стран якобы целенаправленно затягивает войну в Украине.

"Для начала прерванных переговоров нужно было бы начать со Стамбульских соглашений, о которых часто говорит президент России Путин… Это не значит, что в результате переговоров они будут приняты или лягут в основу мирного договора, эти парафированные сторонами соглашения, нет, но с них можно начинать и двигаться вперед", — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что "мирный договор" не будет копией этих соглашений, По его мнению "мирный договор будет другой, но с этого можно начинать".

Лукашенко заявил, что Запад настаивает на недопустимости победы РФ в Украине. При этом он предложил Западу "сыграть вничью".

"Если вы настаиваете, что нельзя, то это момент для переговоров. Сыграйте вничью на этом этапе", – заявил он.

Также Лукашенко прокомментировал формулу президента Украины Владимира Зеленского о мире. Он назвал ее "нереальной".

Лукашенко заявил, что Россия не уйдет из оккупированных регионов Украины. По его словам, если выдвигаются предложения, неприемлемые для переговоров, это значит, что "выдвигающая их сторона не готова идти на переговоры".

В то же время Лукашенко заявил, что, если Украина сейчас не сядет за стол переговоров, то страна "с течением времени утратит и свою государственность, и может прекратить свое существование". Он также заявил, что якобы знает настроение украинских военных.

"Им уже эта война надоела, но они не могут предпринять самостоятельных действий. Потому что за президентом Зеленским стоят целые войска НАТО, весь западноевропейский блок и США", – сказал он.

Стоит полагать, заявления Лукашенко отражают точку зрения Кремля, а самопровозглашенный президент Беларуси озвучивает то, что по тем или иным причинам не может позволить себе РФ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что у Зеленского отреагировали на новый мирный план Турции. В Офисе президента отметили, что нет никаких альтернативных "мирных планов", не предполагающих полный вывод российских войск с территории Украины.