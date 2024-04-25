Чи можна переконати Шольца передати Taurus Україні та чому це важко зробити: все через одну людину

На німецького канцлера впливає проросійський радник

Переконати канцлера Німеччини Олафа Шольца передати Україні далекобійні ракети Taurus буде вкрай важко. На його рішення впливає головний радник з безпеки Єнс Плотнер.

Він входить до списку старих соціал-демократів, які є дружніми до Росії. Про це речник Вільної демократичної партії з оборонної політики фракції Олександр Мюллер розповів "Телеграфу" в інтерв’ю "Німеччина готується до війни з Росією, але підтримка України серед німців зменшується — депутат Бундестагу".

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Чи можна переконати Шольца

"Це важко. Ми стараємось. Ми обговорюємо це в Бундестазі, а також у присутності канцлера Шольца", — відповів Мюллер на питання, чи можна переконати Шольца.

Депутат звернув увагу, що канцлер є експертом з фінансів. Тому в інших питаннях, зокрема зовнішньої політики, він покладається на своїх радників. І головний з них є дружнім до Росії.

"Канцлер є фінансовим експертом. Зовнішня політика — не головна його тема. Тому у нього є радники. Його головного радника звуть Єнс Плотнер. Він один зі старих соціал-демократів, дружніх до Росії, як, наприклад, наш президент Штайнмаєр. У нас є політики серед соціал-демократів, які мають традиційно добрі стосунки з Росією, які завжди вважали, що ми повинні бути добрими до Росії, і вони будуть добрими до нас… Проблема в тому, що канцлер обрав одного з цих людей [Плотнера] своїм головним радником з безпеки й прислухається до нього", — сказав Мюллер.

При цьому Олаф Шольц не є проросійським політиком. Мюллер у цьому переконаний.

Зазначимо, що німецький канцлер неодноразово заявляв, що не передасть Україні ракети Taurus. Він боїться втягнення Німеччини у війну. Мюллер вважає, що Шольц також хвилюється через можливі жертви серед мирного населення Росії.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна зможе використовувати ракети Taurus без німецьких військових. Таку думку висловив Міхаель Шельхорн, голова оборонної компанії Airbus Defence and Space.