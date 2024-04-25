Можно ли убедить Шольца передать Taurus Украине и почему это трудно сделать: все из-за одного человека
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На немецкого канцлера влияет пророссийский советник
Убедить канцлера Германии Олафа Шольца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus будет очень тяжело. На его решение влияет главный советник по безопасности Йенс Плотнер.
Он входит в список старых социал-демократов, дружественных к России. Об этом пресс-секретарь Свободной демократической партии по оборонной политике фракции Александр Мюллер рассказал "Телеграфу" в интервью "Германия готовится к войне с Россией, но поддержка Украины среди немцев уменьшается — депутат Бундестага".
Можно ли убедить Шольца
"Это тяжело. Мы стараемся. Мы обсуждаем это в Бундестаге, а также в присутствии канцлера Шольца", — ответил Мюллер на вопрос, можно ли убедить Шольца.
Депутат обратил внимание, что канцлер является экспертом по финансам. Поэтому в других вопросах, в частности, внешней политики, он полагается на своих советников. И главный из них — дружественный к России.
"Канцлер является финансовым экспертом. Внешняя политика — не главная его тема. Поэтому у него есть советники. Его главного советника зовут Йенс Плотнер. Он один из старых социал-демократов, дружественных к России, как, например, наш президент Штайнмайер. У нас есть политики среди социал-демократов, имеющих традиционно хорошие отношения с Россией, которые всегда считали, что мы должны быть хорошими к России, и они будут хорошими к нам… Проблема в том, что канцлер избрал одного из этих людей [Плотнера] своим главным советником по безопасности и прислушивается к нему", — сказал Мюллер.
При этом Олаф Шольц не пророссийский политик. Мюллер в этом уверен.
Отметим, что немецкий канцлер неоднократно заявлял, что не передаст Украине ракеты Taurus. Он боится втягивания Германии в войну. Мюллер считает, что Шольц также волнуется из-за возможных жертв среди мирного населения России.
Ранее "Телеграф" писал, что Украина сможет использовать ракеты Taurus без немецких военных. Такое мнение высказал Михаэль Шельхорн, глава оборонной компании Airbus Defence and Space.