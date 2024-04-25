Можно ли убедить Шольца передать Taurus Украине и почему это трудно сделать: все из-за одного человека

На немецкого канцлера влияет пророссийский советник

Убедить канцлера Германии Олафа Шольца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus будет очень тяжело. На его решение влияет главный советник по безопасности Йенс Плотнер.

Он входит в список старых социал-демократов, дружественных к России. Об этом пресс-секретарь Свободной демократической партии по оборонной политике фракции Александр Мюллер рассказал "Телеграфу" в интервью "Германия готовится к войне с Россией, но поддержка Украины среди немцев уменьшается — депутат Бундестага".

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Можно ли убедить Шольца

"Это тяжело. Мы стараемся. Мы обсуждаем это в Бундестаге, а также в присутствии канцлера Шольца", — ответил Мюллер на вопрос, можно ли убедить Шольца.

Депутат обратил внимание, что канцлер является экспертом по финансам. Поэтому в других вопросах, в частности, внешней политики, он полагается на своих советников. И главный из них — дружественный к России.

"Канцлер является финансовым экспертом. Внешняя политика — не главная его тема. Поэтому у него есть советники. Его главного советника зовут Йенс Плотнер. Он один из старых социал-демократов, дружественных к России, как, например, наш президент Штайнмайер. У нас есть политики среди социал-демократов, имеющих традиционно хорошие отношения с Россией, которые всегда считали, что мы должны быть хорошими к России, и они будут хорошими к нам… Проблема в том, что канцлер избрал одного из этих людей [Плотнера] своим главным советником по безопасности и прислушивается к нему", — сказал Мюллер.

При этом Олаф Шольц не пророссийский политик. Мюллер в этом уверен.

Отметим, что немецкий канцлер неоднократно заявлял, что не передаст Украине ракеты Taurus. Он боится втягивания Германии в войну. Мюллер считает, что Шольц также волнуется из-за возможных жертв среди мирного населения России.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина сможет использовать ракеты Taurus без немецких военных. Такое мнение высказал Михаэль Шельхорн, глава оборонной компании Airbus Defence and Space.