Наразі Росія посідає друге після США місце за обсягом постачання до ЄС зрідженого газу

Уряд Німеччини підтримав пропозицію внести до чотирнадцятого пакета санкцій Європейського Союзу проти російського терористичного режиму заборону на імпорт до країн ЄС російського зрідженого природного газу (СПГ). Німеччині російський газ більше не потрібен, іншим країнам – також.

Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на заяву міністра економіки Німеччини Роберта Хабека. За його словами, Німеччина позбавлена зараз навіть інфраструктурної залежності від російського газу.

"Так, я підтримую це, Німеччині більше не потрібен СПГ із Росії, у нас із Росією більше немає і контрактів на його постачання… Те, що вдалося зробити Німеччині щодо газу, має бути можливим і іншим країнам в інших сферах енергетики", – сказав він.

Європейські експерти вважають, що наразі Росія посідає друге після США місце за обсягом постачання до ЄС зрідженого газу (16%). Минулого року ЄС придбав у Росії 15,5 млн тонн СПГ – це на 40% більше, ніж у 2021 році. Також РФ постачає до Європи інші види палива, зокрема для деяких атомних електростанцій, що створює залежність країн від російських постачань.

Як вже писав "Телеграф", впродовж перших трьох місяців 2024 року поставки російського скрапленого природного газу (СПГ) до Франції зросли більше, ніж до будь-якої іншої країни Євросоюзу порівняно з минулим роком. Вони склали 1,5 млн тонн.

Понад 90% російського експорту скрапленого природного газу (СПГ) у 2023 році на суму 15,5 мільярда євро забезпечили морські галузі країн, які підтримують Україну, зокрема члени G7 та Європейського Союзу (ЄС). З них 96% СПГ було експортовано за сприяння таких країн, які також включають Австралію, Норвегію та Швейцарію.