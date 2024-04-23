Тихий торговець лампами виявився шпигуном: у Німеччині гучний скандал із помічником депутата

Чоловік мав громадянство Німеччини, а тому його звинуватили у держзраді

У Німеччині стався черговий шпигунський скандал. Цього разу помічника депутата ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АДН) звинуватили у збиранні розвідданих для Китаю.

Йдеться про помічника депутата Європарламенту Максиміліана Краха Цзяні Го. У його будинку на півдні Дрездена вранці провели обшуки спецслужби.

Зазначається, що 43-річного Цзяня Го затримали біля дверей його квартири, яку він купив майже шість років тому. Там він проживав із дружиною та дочкою під виглядом торговця лампами з Китаю.

Сусіди описували сім’ю чоловіка як спокійну. Обидва батьки добре розмовляють німецькою та англійською. До них часто приходили у гості співвітчизники з Китаю.

У комерційному реєстрі також є інформація про консалтингову фірму, зареєстровану на його ім’я. За його даними, компанія займалася "налагодженням міжкультурного спілкування між Німеччиною та Китаєм, перекладами, а також торгівлею товарами для дому".

Генеральна прокуратура ФРН звинувачує Го у тому, що він є агентом китайських спецслужб і звинувачується у державній зраді, оскільки вже давно має німецьке громадянство.

Європарламент негайно усунув Го з посади, як тільки стало відомо про розслідування.

Максиміліан Крах та Цзянь Го

Як повідомлялося раніше, останнім часом Європу та США охопила шпигунська лихоманка, яка вже почала виходити у публічне поле. "Телеграф" раніше, ніж запам’яталися п’ять головних шпигунських скандалів на Заході в останні місяці.