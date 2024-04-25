У Лукашенка заявили, що по Мінську готувався удар безпілотниками з ЄС, а опозиція хотіла захопити частину країни

Друзі Путіна продовжують підігравати Кремлю, цього разу відзначилися особливо гучними заявами

Спецслужби Республіки Білорусь запобігли ударам дронів по цілях у столиці Мінську. Нібито безпілотники були запущены з території Литви.

Гучну заяву зробив голова Комітету державної безпеки (КДБ) Іван Тертель на VII Всебілоруських народних зборах (ВНЗ). Про це повідомляють білоруські видання.

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"Литва стала місцем базування "Віленської хоругви", де під керівництвом радикалів… у безпосередньому контакті з литовським парамілітарним формуванням "Клуб стрільців", будуються плани щодо заходу для вчинення терактів на територію прилеглих до Литви Ошмянського, Сморгонського та Браславського районів, перекидання у Білорусь схованок зі зброєю, вибуховими речовинами, засобами ураження… КДБ у взаємодії з колегами з інших силових структур останнім часом проведено низку чекістських заходів, які дозволили запобігти завданню ударів бойовими дронами з території Литви по об’єктах у Мінську та його передмістях", — заявив голова КДБ Іван Тертель.

На ВНЗ також виступив і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він звинуватив білоруську опозицію у спробах захопити Кобринський район, оголосити там нову владу та попросити НАТО ввести війська.

"Заради зміни влади в Білорусі вони справді готові піти на все. Наразі коригують основні напрямки силового сценарію відповідних дій. Удосконалюють так званий план "Перемога 2.0", — сказав Лукашенко.

Зазначимо, що представник литовської армії спростував звинувачення глави КДБ. Він назвав заяви про здійснення Литвою атаки дронів на Білорусь "на 99% дезінформацією".

Під час виступу білоруський диктатор запропонував розпочати переговори між Україною та Росією. Нібито можна почати з обговорення "стамбульських угод", розроблених ще в березні 2022 року.

Лукашенко, підігруючи Кремлю, розкритикував українську "Формулу миру". Він назвав її "нереальною" та попередив, що Росія не збирається повертати Україні окуповані території.

Раніше "Телеграф" писав, що Білорусь готується до війни. Гучну заяву зробив сам Лукашенко.