Эволюция поражает: в сети подробно показали, как Германия помогает Украине (инфографика)

Аналитики показали, сколько оружия уже передали нашему государству

Помощь Украине от Германии продолжает расти. В сети опубликована инфографика, которая наглядно демонстрирует уровень поддержки от одной из самых влиятельных стран НАТО и ЕС.

Об этом сообщили в Телеграмм-канале uawarinfographics. Аналитики пишут, что сейчас военную помощь Германии сравнима с 11% ее оборонного бюджета.

"На самом деле, учитывая исторический опыт Германии, ее эволюция в оказании помощи поражает: от сострадания и касок страна перешла к поставкам современного вооружения", — пишет канал.

Помощь Украине от Германии

В частности, Германия уже передала Украине:

23,3% своих ПВО;

15% боевых бронированных машин;

14,2 танков.

Структура военной помощи от Германии в цифрах

Снаряды – 74 000;

БПЛА — 452;

ББМ — 210;

Транспорт — 138;

Танки — 48;

Артиллерия — 41;

ПВО — 15.

Помощь в 2024

Стоит отметить, что 16 февраля 2024 года Украина и Германия заключили соглашение о поддержке в течение 10 лет. В приоритете – противовоздушная оборона, артиллерия, бронетехника, боеприпасы. По словам Канцлера Германии, на этот год в бюджете ФРГ предусмотрено более 7 млрд. евро на военную помощь Украине.

Авторы публикации уверены, что ракеты "Таурус" для Украины точно будут: "Просто позже. Жаль, но в Германии это так работает".

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