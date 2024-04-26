Эволюция поражает: в сети подробно показали, как Германия помогает Украине (инфографика)
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Аналитики показали, сколько оружия уже передали нашему государству
Помощь Украине от Германии продолжает расти. В сети опубликована инфографика, которая наглядно демонстрирует уровень поддержки от одной из самых влиятельных стран НАТО и ЕС.
Об этом сообщили в Телеграмм-канале uawarinfographics. Аналитики пишут, что сейчас военную помощь Германии сравнима с 11% ее оборонного бюджета.
"На самом деле, учитывая исторический опыт Германии, ее эволюция в оказании помощи поражает: от сострадания и касок страна перешла к поставкам современного вооружения", — пишет канал.
В частности, Германия уже передала Украине:
- 23,3% своих ПВО;
- 15% боевых бронированных машин;
- 14,2 танков.
Структура военной помощи от Германии в цифрах
- Снаряды – 74 000;
- БПЛА — 452;
- ББМ — 210;
- Транспорт — 138;
- Танки — 48;
- Артиллерия — 41;
- ПВО — 15.
Помощь в 2024
Стоит отметить, что 16 февраля 2024 года Украина и Германия заключили соглашение о поддержке в течение 10 лет. В приоритете – противовоздушная оборона, артиллерия, бронетехника, боеприпасы. По словам Канцлера Германии, на этот год в бюджете ФРГ предусмотрено более 7 млрд. евро на военную помощь Украине.
Авторы публикации уверены, что ракеты "Таурус" для Украины точно будут: "Просто позже. Жаль, но в Германии это так работает".
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