Шольц летить до Китаю для зустрічі із Сі Цзіньпіном: мета візиту пов’язана з Україною

Цей візит до Китаю стане для Шольца другим на посаді канцлера

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідає Китай, який підтримує агресію Росії проти України з триденним візитом. Він зустрінеться з главою країни Сі Цзіньпіном у Пекіні 16 квітня, розмова стосуватиметься України.

Про це повідомив представник німецького уряду Штеффен Ґебештрайт, пише Tagesschau. Зазначається, що Шольц спробує оцінити, якою мірою Пекін може впливати на Росію в розрізі війни, яку вона веде проти України.

"Ми хотіли б, щоб Китай міг використати свій вплив на Росію, щоб сприяти більш мирному розвитку українського конфлікту", — сказав Хебестрайт.

Варто зазначити, що 8 квітня Китай відвідав Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії. Він обговорював ситуацію в Україні з главою МЗС КНР Ван І. Також глави МЗС двох країн обговорювали "питання двосторонньої співпраці та взаємодії на міжнародній арені".

Як повідомляв "Телеграф", спікер міністерства закордонних справ Ван Венбін днями виступив із заявою, в якій назвав війну Росії проти України "українською кризою" і заявив, що вона має бути припинена шляхом переговорів, а не битв. При цьому за результатами цих переговорів не повинно бути переможців та переможених.