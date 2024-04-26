Без "обмежено придатних": військовозобов'язаних розділять на 4 категорії, деталі від Міноборони

На розподіл вплине стан здоров'я та ступінь функціональності

В Україні з 16 травня 2024 року набуває чинності новий законопроєкт про мобілізацію, згідно з яким статус "обмежено придатний" скасовується. Проте придатних чоловіків до військової служби ділитимуть на категорії за станом здоров'я та ступенем функціональності.

Про це розповіла директорка департаменту охорони здоров’я Міноборони Оксана Сухорукова в інтерв’ю "Дзеркалу тижня". За її словами буде чотири категорії.

Зокрема:

придатні (повністю);

придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі, в ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в десантно-штурмових військах, морській піхоті, Силах спецоперацій, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо;

придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до вищого військового навчального закладу);

придатні для виконання специфічних завдань.

За словами Сухорукової, у квітні Міноборони спільно з Командуванням Медичних Сил запустили на погодження зміни до наказу МОУ №402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України". Саме у ньому визначаються нюанси щодо надання статусу — придатний та непридатний, а також вищевказаних категорій.

"Захворювання прив’язані до МКХ-10 і описані критерії, коли людина є непридатною або придатною, тобто коли стан є важким, середнім і легким за цією групою захворювань. Оновлені критерії містять кілька тисяч діагнозів. У кожній групі захворювань можуть бути як повністю придатні, так і непридатні, залежно від ступеня порушення функцій. Наприклад, якщо в людини виразка була в анамнезі й залишився тільки рубець — придатний. А якщо виразка була ускладнена, було проведено оперативне втручання з видаленням значної частини шлунку, то людина є непридатною. Йдеться про відповідність критеріям військовослужбовця або військовозобов’язаного їхній можливості виконувати ті чи ті функції", — пояснює директорка.

Раніше "Телеграф" писав про те, кого виключатимуть з військового обліку з травня.