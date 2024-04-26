Без "ограниченно пригодных": военнообязанных разделят на 4 категории, детали от Минобороны

На распределение повлияет состояние здоровья и степень функциональности

В Украине с 16 мая 2024 года вступает в силу новый законопроект о мобилизации, согласно которому статус "ограниченно пригодный" отменяется. Однако пригодных мужчин к военной службе будут делить на категории по состоянию здоровья и степени функциональности.

Об этом рассказала директор департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова в интервью "Зеркалу недели". По ее словам, будет четыре категории.

В частности:

пригодные (полностью);

пригодны к службе в высшем военном учебном заведении, в ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но непригодны к службе в десантно-штурмовых войсках, морской пехоте, силах спецопераций, подразделениях спецназначения, плавающем составе и т.д;

пригодны по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в высшее военное учебное заведение);

пригодны для выполнения специфических задач.

По словам Сухоруковой, в апреле Минобороны совместно с Командованием Медицинских Сил запустили на согласование изменения в приказ МОУ №402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины". Именно в нем определяются нюансы предоставления статуса — пригодный и непригодный, а также вышеуказанных категорий.

"Заболевания привязаны к МКБ-10 и описанные критерии, когда человек является непригодным или пригодным, то есть когда состояние тяжелое, среднее и легкое по этой группе заболеваний. Обновленные критерии содержат несколько тысяч диагнозов. В каждой группе заболеваний могут быть как полностью пригодны, так и непригодны, в зависимости от степени нарушения функций. Например, если у человека язва была в анамнезе и остался только рубец — пригодный. А если язва была осложнена, было проведено оперативное вмешательство с удалением значительной части желудка, то человек непригоден. Речь идет о соответствии критериям военнослужащего или военнообязанного их возможности выполнять те или иные функции", — объясняет она.

Ранее "Телеграф" писал о том, кого будут исключать из военного учета с мая.