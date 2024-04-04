Скасування статусу "обмежено придатний": в Міноборони дали роз'яснення для людей, які його мали

Закон вступить у силу за місяць

У четвер, 4 квітня, опубліковано закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист". Він набере чинності через місяць 5 травня. У законі йдеться про скасування статусу для військовозобов'язаних "обмежено придатний".

У Міністерстві оборони України розповіли, що робити людям, які його мали.

Зазначається, що скасування статусу "обмежено придатного" не означає автоматичного переходу на статус придатного чи непридатного. Відтак, громадяни, які визнані "обмежено придатними", повинні повторно пройти ВЛК протягом дев'яти місяців. А саме — до 4 лютого 2025.

Крім того, уряд протягом трьох місяців повинен оновити перелік захворювань, які визначають непридатність до служби.

Лише після повторної ВЛК військові, які визнані непридатними, будуть звільнені зі служби, а придатні продовжать її проходити.

Також відомо, що військовозобов'язані, визнані непридатними, будуть виключені з військового обліку.

Раніше "Телеграф" писав, що 2 квітня президент України Володимир Зелінський підписав одразу декілька важливих законопроєктів щодо мобілізації. Докладніше про них ви можете прочитати в нашому матеріалі.