"Посидів, можна і попрацювати": Сольський після виходу з СІЗО повертається у крісло міністра

За нього було внесено заставу 75 млн гривень

Міністра аграрної політики Миколи Сольського, якого за підозрою у схемі заволодіння землею на 291 млн. грн., відправили на два місяці під варту, випустили під заставу. Після звільнення він продовжуватиме виконувати обов’язки глави міністерства.

"Миколу Сольського звільнено з-під варти і він продовжує виконувати повноваження Міністра аграрної політики та продовольства України", — повідомили на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Він повинен здати на зберігання свій закордонний паспорт та носити електронний засіб контролю. Також Сольський має прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та до суду. Йому заборонено залишати межі Києва без дозволу слідчого та спілкуватися зі свідками у даному кримінальному провадженні.

У мережі коментують повернення Сольського до виконання обов’язків міністра. "Посидів, можна і попрацювати", "А куди його потім послом призначать?", іронізують українці.

Нагадаємо, 23 квітня 2024 року НАБУ оголосило чинному міністру Миколі Сольському про підозру в тому, що він міг бути учасником схеми із незаконного заволодіння державною землею вартістю 291 млн гривень (тобто понад 7 млн доларів). Також його підозрюють у спробі заволодіння ще однією земельною ділянкою на 191 млн гривень (майже 5 млн доларів).

За два дні, 25 квітня, Микола Сольський подав у відставку. Втім, у коментарі "Телеграфу" він сказав, що готовий працювати далі, якщо йому нададуть таку можливість.