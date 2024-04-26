СБУ ответила силовикам Лукашенко насчет "террористов" в больницах Киева

Украинские спецслужбы посоветовали властям Беларуси не пугать украинцев, а переживать о своей репутации

В Службе безопасности Украины отреагировали на заявление руководителя комитета государственной безопасности Беларуси Ивана Тертеля о "террористах" в больницах Киева. По их словам, это очередное ИПСО, которое работает на руку россиянам.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. В то же время власти Киева продолжают эвакуировать пациентов в безопасные места, чтобы обезопасить от вероятного удара россиян.

В ведомстве напомнили, что война с российскими захватчиками в Украине идет третий год. И все украинцы понимают, что важно соблюдать правила безопасности, поэтому специальные службы и представители местных властей оперативно реагируют на любую угрозу.

"В настоящее время принимаются все необходимые меры, чтобы нивелировать какие-либо негативные последствия даже теоретической угрозы", — сообщили в СБУ.

В ведомстве также подчеркнули, что люди, которые защищают Украину от оккупантов, не террористы, а герои. А настоящие террористы "находятся в Кремле", но непременно получат справедливое наказание за все свои преступления.

"СБУ призывает воспринимать любые заявления представителей белорусских властей по поводу якобы находящихся в украинских больницах мифических террористов как проявление информационно-психологических спецопераций, играющих на руку России. Белорусским властям нужно не пугать украинцев псевдозаявлениями, а думать о том, как не оказаться на скамье подсудимых в Гааге рядом с кремлевским диктатором", — сказали в СБУ.

Напомним, что глава КГБ Иван Тертель фактически анонсировал удары по больницам Киева. На заседании Всебелорусского народного собрания он заявил, что в столичных больницах "террористы скрываются за спинами детей". Власти столицы немедленно приступили к эвакуации пациентов из двух медучреждений, на которые нацелился враг. По словам мэра столицы Виталия Кличко, детей и взрослых пациентов стараются максимально обезопасить. Заявления о "террористах" в КМВА назвали обычной провокацией, но учитывая предыдущие удары оккупантов по больницам, школам и другим заведениях, рисковать жизнями пациентов никто не будет.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Беларуси заявили о якобы готовящемся ударе БПЛА из Европы. Иван Тертель даже назвал страну, в котрой, по его словам, планируют атаку.