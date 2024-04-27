Григорій Козловський: премія УЄФА це фантастичний тріумф львівського "Руху"

Львівський ФК "Рух" Григорія Козловського став лауреатом премії УЄФА

ФК "Рух" став бронзовим лауреатом премії UEFA Grassroots Awards. Дану нагороду вручають футбольним клубам, за внесок у розвиток європейського футболу. А саме за визначні досягнення у роботі з молодими гравцями та успішні проєкти розвитку.

Найкращим у цій справі за підсумками нинішнього сезону, став словацький клуб ДАК 1904. Друге місце присуджено ірландському Богеміансу. Львівський "Рух" посів почесне третє місце.

Варто відзначити, що переможців визначає Комітет розвитку та технічної допомоги УЄФА. А кандидатів премії висувають європейські національні футбольні асоціації.

Засновник ФК та Академії "Рух" відомий львівський бізнесмен та благодійник Григорій Козловський розповів: "В Академії ФК "Рух" навчається понад 200 дітей, які поділені на вісім вікових категорій. Хлопці від 9 до 17 років проходять багатоетапний відбір, аби потрапити до Академії на навчання. Тренери перевіряють фізичні здібності гравців, ігрові показники, футбольне мислення дітей та інші якості потенційних новачків Академії. Потрапити в Академію "жовто-чорних" може будь-яка дитина, яка демонструє хороші фізичні здібності, має футбольний хист та бажання розвиватись".

Європейську популярність футбольна Академія Григорія Козловського здобула після того, як її вихованці успішно виступили в Юнацькій лізі УЄФА 2022/23.

У Юнацькій лізі УЄФА сезону 2022/23, ФК "Рух" подолав два кваліфікаційні раунди та дійшов до 1/8 фіналу. У першому раунді "Рух" отримав перемогу над польським "Заглембе" (1:0, 0:0) за рахунок кращої різниці голів. У другому раунді — сенсаційна перемога над турецьким "Галатасараєм" (3:1, 3:1). Але в плей-офі — мінімально програв італійському "Інтеру" (0:1) в 1/8 фіналу. "Рухівці" продемонстрували потужну гру, здолавши сильних суперників, що свідчить про високий рівень підготовки юних футболістів львівського клубу та перспективність українського юнацького футболу.

"Наші вихованці беруть участь в українських та міжнародних змаганнях найвищого рівня, граючи в турнірах з топовими європейськими клубами, такими як "Ювентус","Галатасарай", "Інтер", "Евертон" та інші. Завдяки чому юні футболіст мають змогу проявити себе на фоні однолітків з одних із найкращих європейських академій" — розповів Григорій Козловський.

"Жовто-чорні" приємно здивували всю футбольну спільноту, демонструючи не тільки сильний та цікавий футбол та здобувши престижні відзнаки.Так за даними Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES) "Рух" став наймолодшою командою світу з понад професійних 60 ліг. Все завдяки тому, що футболісти "Руху" віком до 21 року мають найбільше ігрового часу на полі серед інших команд (у рейтингу львів’яни опинились вище за словацьку "Жиліну", австрійський "Ред Булл" та нідерландські "Волендам" і "Аякс").

Футбольна Академія "Рух", яка виховує юних чемпіонів, була створена у 2018 році відомим львівським бізнесменом і меценатом Григорієм Козловським. На сьогоднішній день Академія "Рух" є однією з найкращих в Україні. Тут 24/7 працює необхідна інфраструктура для пошуку та підтримки футболістів, та їхньої подальшої підготовки та всебічного розвитку. Вихованці Академії успішно проявляють себе у дорослому футболі – зокрема, нинішній склад першої команди "Руху" в основному складається саме з них.

Григорій Петрович Козловський зазначив, що футбольна Академія та ФК "Рух" і надалі робитимуть все, щоб покращувати свої результати та здобувати нові перемоги. Чудовим підтвердженням цих слів є премія UEFA Grassroots Awards.

"Наші вихованці – це наше майбутнє! І саме у такі моменти розумієш, що ми рухаємось правильним шляхом!" — зазначив засновник Академії Григорій Козловський.