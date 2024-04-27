Григорий Козловский: премия УЕФА это фантастический триумф львовского "Руха"

Львовский ФК "Рух" Григория Козловского стал лауреатом премии УЕФА

ФК "Рух" стал бронзовым лауреатом премии UEFA Grassroots Awards. Данную награду вручают футбольным клубам, за вклад в развитие европейского футбола. А именно за выдающиеся достижения в работе с молодыми игроками и успешные проекты развития.

Лучшим в этом деле по итогам нынешнего сезона, стал словацкий клуб ДАК 1904. Второе место присуждено ирландскому Богемиансу. Львовский "Рух" занял почетное третье место.

Стоит отметить, что победителей определяет Комитет развития и технической помощи УЕФА. А кандидатов премии выдвигают европейские национальные футбольные ассоциации.

Основатель ФК и Академии "Рух" известный львовский бизнесмен и благотворитель Григорий Козловский рассказал: "В Академии ФК "Рух" учится более 200 детей, которые разделены на восемь возрастных категорий. Ребята от 9 до 17 лет проходят многоэтапный отбор, чтобы попасть в Академию на обучение. Тренеры проверяют физические способности игроков, игровые показатели, футбольное мышление детей и другие качества потенциальных новичков Академии. Попасть в Академию "желто-черных" может любой ребенок, который демонстрирует хорошие физические способности, имеет футбольный талант и желание развиваться".

Европейскую известность футбольная Академия Григория Козловского получила после того, как ее воспитанники успешно выступили в Юношеской лиге УЕФА 2022/23.

В Юношеской лиге УЕФА сезона 2022/23, ФК "Рух" преодолел два квалификационных раунда и дошел до 1/8 финала. В первом раунде "Рух" одержал победу над польским "Заглембе" (1:0, 0:0) за счет лучшей разницы голов. Во втором раунде — сенсационная победа над турецким "Галатасараем" (3:1, 3:1). Но в плей-офф — минимально проиграл итальянскому "Интеру" (0:1) в 1/8 финала. "Руховцы" продемонстрировали мощную игру, одолев сильных соперников, что свидетельствует о высоком уровне подготовки юных футболистов львовского клуба и перспективность украинского юношеского футбола.

"Наши воспитанники участвуют в украинских и международных соревнованиях высокого уровня, играя в турнирах с топовыми европейскими клубами, такими как "Ювентус", "Галатасарай", "Интер", "Эвертон" и другие. Благодаря чему юные футболисты могут проявить себя на фоне сверстников из одних из лучших европейских академий", — рассказал Григорий Козловский.

"Желто-черные" приятно удивили всю футбольную общественность, демонстрируя не только сильный и интересный футбол, но и получив престижные награды, так по данным Международного центра спортивных исследований (CIES) "Рух" стал самой молодой командой мира из более профессиональных 60 лиг. Все благодаря тому, что футболисты "Руха" в возрасте до 21 года имеют больше всего игрового времени на поле среди других команд (в рейтинге львовяне оказались выше словацкой "Жилины", австрийского "Ред Булл" и нидерландских "Волендам" и "Аякс").

Футбольная Академия "Рух", которая воспитывает юных чемпионов, была создана в 2018 году известным львовским бизнесменом и меценатом Григорием Козловским. На сегодняшний день Академия "Рух" является одной из лучших в Украине. Здесь 24/7 работает необходимая инфраструктура для поиска и поддержки футболистов, и их дальнейшей подготовки и всестороннего развития. Воспитанники Академии успешно проявляют себя во взрослом футболе — в частности, нынешний состав первой команды "Руха" в основном состоит именно из них.

Григорий Петрович Козловский отметил, что футбольная Академия и ФК "Рух" и в дальнейшем будут делать все, чтобы улучшать свои результаты и одерживать новые победы. Прекрасным подтверждением этих слов является премия UEFA Grassroots Awards.

"Наши воспитанники — это наше будущее! И именно в такие моменты понимаешь, что мы движемся правильным путем!" — отметил основатель Академии Григорий Козловский.