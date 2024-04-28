Telegram заблокировал чат-боты Минцифры и СБУ: через них сообщали о перемещении российских войск

Жителей ВОТ предупредили об опасности

Мессенджер Telegram заблокировал ряд официальных чат-ботов, через которые жители временно оккупированных территорий могли передавать данные о перемещении российских войск. Также заблокированы аналогичные российские боты.

Внимание на это обратил журналист Константин Рыженко. Он допустил, что блокирование произошло из-за призывов заблокировать мессенджер на территории Украины.

На момент написания новости официальный бот Минцифры "еВраг" не работает, так же как и бот СБУ stop_russian_war_bot. Вместе с ними вышли из строя и некоторые другие механизмы оповещения о российских перемещениях.

Рыженко в своем оригинальном сообщении отметил, что причина блокировки заключается в том, что заявления украинских политиков о подконтрольности Telegram ФСБ, дошли до разработчиков мессенджера из-за чего они решили заблокировать все боты для наводки. Как украинские, так и российские.

В связи с этим он поинтересовался тем, как теперь жителям ВОТ информировать власти Украины о российских перемещениях.

При этом он подчеркнул, что у того же "еВраг" есть огромное количество российских клонов, которые передают информацию врагу, а потому попросил максимально распространить информацию о них, чтобы люди ими не пользовались.

"Большая просьба распространить сообщение о том, что настоящие боты не работают, а вместо них фальшивые боты. Это важно, из-за таких вещей много людей в оккупации попадают в пыточные", — написал он.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о регулировании мессенджера Telegram и других платформ общего доступа к информации. Если его примут, то некоторые виды контента будут запрещены.