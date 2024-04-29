Іноді ухилянта можна зрозуміти: в ПЦУ розповіли чи грішно бігати від військового обов’язку

Держава – це інституція, яку дуже часто використовують у власних інтересах політичні клани або олігархічні персоналії

Богословсько-етична комісія повинна визначати чи має ухиляння від військового обов’язку ознаки гріха. Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко).

— Вона [комісія] має дати однозначну відповідь. Хоча на це запитання однозначної відповіді, гадаю, нема. Ми живемо в нашій державі, ми повинні її захищати, але й держава має захищати наші конституційні права, обов'язки і інтереси. На жаль, ми маємо Україну як рідну матір, маємо територію, яку ми любимо, але держава як інституція дуже часто не виконує своїх конституційних обов'язків перед громадянами. Іноді через цю призму можна ухилянта зрозуміти, але обов'язком кожного громадянина України є захист як своєї родини, так і своєї (не скажу держави) рідної землі, — зазначив митрополит Олександр.

За його словами, держава – це інституція, яку дуже часто використовують у власних інтересах політичні клани або олігархічні персоналії.

— Тому захищати державу як територію і як матір-Україну необхідно, але як інституцію і чиїсь особисті інтереси, які самі не хочуть їх захищати, а посилають туди інших – це питання дуже складне, — резюмував митрополит Переяславський і Вишневський.

Нагадаємо, що в ПЦУ розповіли чому Україна відзначатиме Великдень в один день з Росією.

Повну версію інтерв’ю з митрополитом Олександром Драбинко читайте на сайті "Телеграф" у вівторок, 30 квітня.