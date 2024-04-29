Иногда уклониста можно понять: в ПЦУ рассказали, грешно ли бегать от воинской обязанности

Государство – это институт, который очень часто используют в собственных интересах политические кланы или олигархические персоналии.

Богословско-этическая комиссия должна определять имеет ли уклонение от воинской обязанности признаки греха. Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко).

– Она [комиссия] должна дать однозначный ответ. Хотя на этот вопрос однозначного ответа, думаю, нет. Мы живем в нашем государстве, мы должны его защищать, но и государство должно защищать наши конституционные права, обязанности и интересы. К сожалению, мы имеем Украину как родную мать, имеем территорию, которую мы любим, но государство как институт очень часто не выполняет свои конституционные обязанности перед гражданами. Иногда через эту призму можно уклоняющегося понять, но обязанностью каждого гражданина Украины является защита как своей семьи, так и своей (не скажу государства) родной земли, — отметил митрополит Александр.

По его словам, государство – это институт, который очень часто используют в собственных интересах политические кланы или олигархические персоналии.

— Поэтому защищать государство как территорию и как мать-Украину необходимо, но как институт и чьи-то личные интересы, которые сами не хотят их защищать, а посылают туда других – это очень сложный вопрос, — резюмировал митрополит Переяславский и Вишневский.

Напомним, что в ПЦУ рассказали почему Украина будет отмечать Пасху в один день с Россией.

Полную версию интервью с митрополитом Александром Драбинко читайте на сайте Телеграф во вторник, 30 апреля.