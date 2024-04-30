Жінкам в храм можна і в брюках, і без хустки: у ПЦУ сказали, як відповідати "критикам"

Українкам розповіли не тільки про те, як треба вдягатися до храму, а і як реагувати на зауваження стосовно одягу

Якщо жінка завітає до православного храму в брюках, або з непокритою головою, то в цьому немає ніякої проблеми. Але певний дрес-код все-таки є.

Про це "Телеграфу" розповів митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко) в інтерв’ю "Пасха – це Христос, а не ковбаса: про великодні символи під хвостом зайчика, жінок у брюках і ухилянтів".

Як пояснив виданню митрополит Олександр, ходити в храм жінкам можна в штанах, і в спідниці.

"Просто у нас вже така склалася традиція, що жінка завжди з покритою головою і в спідниці. Жінці заборонялося не тільки ходити до храму в брюках, а й взагалі з’являтися в суспільстві в брюках було недоречно. Та на сьогодні це вже застаріла форма, яка абсолютно не має ніякого значення і в храм можна заходити завжди. На сьогодні брюки не становлять для жінки ніякої проблеми, так само, як і непокрита голова. Аби тільки заходили", — зазначив священник.

Якщо ж інші віряни в храмі не втримаються від спокуси повчити як правильно вдягатися, то треба їх "делікатно відшити".

"В такому разі, треба просто сказати: "Ви б краще думали про себе. Ви сюди прийшли не вчити, а молитися. Вчити мене буде священник". Делікатно відшити", — пояснив митрополит Олександр.

Тим не менш, за словами клірика ПЦУ, певного дрес-коду для храму православним вірянам все ж таки потрібно дотримуватися.

"Заходити в порваних джинсах чи футболці, яка висить тільки на плечах… Ну ми ж в такому вигляді в театр не ходимо. Тобто має бути відповідна форма одягу для відповідної субкультури. Як прийнято в цій громаді або парафії, от так і треба дотримуватися того", — резюмував священник ПЦУ.

Також "Телеграф" розповідав, що у Києві російський агент прикидався священником. Він намагався втертися в довіру до ЗСУ.