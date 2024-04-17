Київрада планує виділити церкві на Оболоні земельну ділянку вартістю 4 мільйона гривень

Податок складатиме 0,01% від вартості

Київська міська рада розглядає рішення надати в постійне користування релігійній громаді земельну ділянку на проспекті Оболонському, 52-Б. Територія буде використовуватися для влаштування зеленої зони навколо молитовного будинку.

Про це йдеться на офіційному сайті ради. Власником ділянки стане Релігійна громада християнської пресвітеріанської Помісної Церкви "Шлях Життя".

Розглянувши заяву та документи, надані громадою, із врахування діючого законодавства, Київрада вирішила: "Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) кадастровий номер 8000000000:78:036:0131 Релігійній громаді християнської пресвітеріанської Помісної Церкви "Шлях Життя" в Оболонському районі м.Києва для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій на просп. Оболонському, 52-Б в Оболонському районі м. Києва (категорія земель – землі житлової та громадської забудови, код виду цільового призначення – 03.04 будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій) справа № 324353033".

Земельну ділянку площею 0,2051 га оцінили в 4,3 мільйона гривень. Розрахунковий розмір земельного податку складатиме 432 гривень, тобто 0,01% від вартості ділянки.

Нагадуємо, на Оболоні столиці почалося скандальне будівництво храму. Місцеві жителі обурені тим, що зелена зона, розташована впритул до дитячого садочка та навпроти школи, була передана Київрадою у 2021 році для будівництва релігійної споруди без врахування їхньої думки.

Ситуація загострилася, коли під час встановлення паркану на цій ділянці були помічені "тітушки", яких, ймовірно, залучив замовник будівництва.

Раніше "Телеграф" писав, що у Броварах на Київщині спалахнув скандал навколо забудови ЖК "Скандія". Журналістів не допустили на засідання робочої групи, створеної для вирішення питання ймовірного підтоплення старої частини міста.