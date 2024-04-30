Женщинам в храм можно и в брюках, и без платка: в ПЦУ сказали, как отвечать "критикам"

Украинкам рассказали не только о том, как нужно одеваться в храм, но и как реагировать на замечания об одежде

Если женщина посетит православный храм в брюках, или с непокрытой головой, то в этом нет никакой проблемы. Но определенный дресс-код все таки присутствует.

Об этом "Телеграфу" рассказал митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко) в интервью " Пасха – это Христос, а не колбаса: о пасхальных символах под хвостом зайчика, женщинах в брюках и уклоняющихся".

Как объяснил изданию митрополит Александр, ходить в храм женщинам можно в брюках и в юбке.

"Просто у нас уже такая сложившаяся традиция, что женщина всегда с покрытой головой и в юбке. Женщине запрещалось не только ходить в храм в брюках, но и вообще появляться в обществе в брюках было некстати. Но на сегодняшний день это уже устаревшая форма, которая абсолютно не имеет никакого значения и в храм можно заходить всегда. На сегодняшний день брюки не составляют для женщины никакой проблемы, так же как и непокрытая голова. Лишь бы заходили", — отметил священник.

Если же другие верующие в храме не удержатся от соблазна поучить как правильно одеваться, то нужно их "деликатно отшить".

"В таком случае надо просто сказать: "Вы бы лучше думали о себе. Вы сюда пришли не учить, а молиться. Учить меня будет священник". Деликатно отшить", — объяснил митрополит Александр.

Тем не менее по словам клирика ПЦУ, определенного дресс-кода для храма православным верующим все же нужно соблюдать.

"Заходить в порванных джинсах или футболке, которая висит только на плечах… Ну мы же в таком виде в театр не ходим. То есть должна быть соответствующая форма одежды для соответствующей субкультуры. Как принято в этой общине или приходе, вот так и нужно придерживаться того", – резюмировал священник ПЦУ.

Также "Телеграф" рассказывал, что в Киеве российский агент притворялся священником. Он пытался втереться в доверие к ВСУ.