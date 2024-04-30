Переходять до ПЦУ щотижня: митрополит розповів, чому не варто засуджувати тих, хто прийшов з УПЦ МП

Парафій Московського патріархату досі більше, ніж ПЦУ

Перехід парафій від Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) до Православної церкви України (ПЦУ) продовжується. Кожного тижня відбувається по 2-3 приєднання.

Деякі з них вже офіційно оформлені, а по деяких тривають суди. Про це митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко) розповів в ексклюзивному інтерв’ю для "Телеграфу" під назвою "Пасха ― це Христос, а не ковбаса: митрополит ПЦУ про великодні символи під хвостом зайчика, жінок у брюках і ухилянтів".

"Щотижня в якійсь з областей обов'язково два-три приєднання до помісної православної церкви відбувається. Загальна кількість ― півтори тисячі юридично оформлених документів, починаючи з 2014 року, і понад дві тисячі ― це ті, де ще йдуть в суди. Там є проблеми, швидше за все, майнових тяжб, але суди закінчаться і ці парафії все одно будуть в лоні Православної церкви України", ― сказав митрополит Олександр.

Досі в Україні більше парафій Московського патріархату. Але співвідношення поступово вирівнюється.

"Співвідношення Московського патріархату до Православної церкви України на сьогодні 8,5 тисяч в УПЦ МП і 7,5 тисяч парафій у ПЦУ", ― розповів митрополит.

Він закликає не засуджувати тих священників та вірян, які переходять до Православної церкви України з УПЦ МП. Це неправильний підхід.

"Як можна судити ось так огульно про всіх? У нас що, сталінський режим: якщо побував в полоні, то тебе на 10-15 років або на каторгу, або під розстріл. Це неправильний підхід. Господь говорить: "Прощай твоєму братові", ― сказав митрополит.

Олександр Драбинко зазначив, що всі можуть помилятись. Тому вірянам варто пробачати іншим стільки разів, скільки знадобиться.

"Питають: "Скільки прощати своєму ближньому?" 70 разів по 7. Якщо не будете мати любові між собою, говорить Христос, то ви не є моїми учнями. Всі можуть помилятися. Всі можуть дуже жорстко помилятися. Але коли у нас є бажання, ми повинні навпаки допомагати й тим священникам, і тим парафіянам, які доєднуються до Православної церкви України, відчувати себе у своїй Україні, у своїй рідній церкві, у своїй християнській сім'ї", ― сказав митрополит.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з митрополита УПЦ зняли електронний браслет. Павла Лебедя, більш відомого як "Паша Мерседес", підозрюють у виправданні російської агресії. Справу проти нього розглядають ще з минулого року.