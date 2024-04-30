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Переходять до ПЦУ щотижня: митрополит розповів, чому не варто засуджувати тих, хто прийшов з УПЦ МП

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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Автор
Ближнього свого треба любити Новина оновлена 30 квітня 2024, 19:07
Ближнього свого треба любити. Фото Колаж "Телеграф"

Парафій Московського патріархату досі більше, ніж ПЦУ

Перехід парафій від Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) до Православної церкви України (ПЦУ) продовжується. Кожного тижня відбувається по 2-3 приєднання.

Деякі з них вже офіційно оформлені, а по деяких тривають суди. Про це митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко) розповів в ексклюзивному інтерв’ю для "Телеграфу" під назвою "Пасха ― це Христос, а не ковбаса: митрополит ПЦУ про великодні символи під хвостом зайчика, жінок у брюках і ухилянтів".

"Щотижня в якійсь з областей обов'язково два-три приєднання до помісної православної церкви відбувається. Загальна кількість ― півтори тисячі юридично оформлених документів, починаючи з 2014 року, і понад дві тисячі ― це ті, де ще йдуть в суди. Там є проблеми, швидше за все, майнових тяжб, але суди закінчаться і ці парафії все одно будуть в лоні Православної церкви України", ― сказав митрополит Олександр.

Досі в Україні більше парафій Московського патріархату. Але співвідношення поступово вирівнюється.

"Співвідношення Московського патріархату до Православної церкви України на сьогодні 8,5 тисяч в УПЦ МП і 7,5 тисяч парафій у ПЦУ", ― розповів митрополит.

Він закликає не засуджувати тих священників та вірян, які переходять до Православної церкви України з УПЦ МП. Це неправильний підхід.

"Як можна судити ось так огульно про всіх? У нас що, сталінський режим: якщо побував в полоні, то тебе на 10-15 років або на каторгу, або під розстріл. Це неправильний підхід. Господь говорить: "Прощай твоєму братові", ― сказав митрополит.

Олександр Драбинко зазначив, що всі можуть помилятись. Тому вірянам варто пробачати іншим стільки разів, скільки знадобиться.

"Питають: "Скільки прощати своєму ближньому?" 70 разів по 7. Якщо не будете мати любові між собою, говорить Христос, то ви не є моїми учнями. Всі можуть помилятися. Всі можуть дуже жорстко помилятися. Але коли у нас є бажання, ми повинні навпаки допомагати й тим священникам, і тим парафіянам, які доєднуються до Православної церкви України, відчувати себе у своїй Україні, у своїй рідній церкві, у своїй християнській сім'ї", ― сказав митрополит.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з митрополита УПЦ зняли електронний браслет. Павла Лебедя, більш відомого як "Паша Мерседес", підозрюють у виправданні російської агресії. Справу проти нього розглядають ще з минулого року.

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#УПЦ МП #Митрополит Олександр Драбинко #ПЦУ