Переходят в ПЦУ еженедельно: митрополит рассказал, почему не стоит судить тех, кто пришел из УПЦ МП

Приходов Московского патриархата до сих пор больше, чем ПЦУ

Приходы Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) продолжают переходить к Православной церкви Украины (ПЦУ). Каждую неделю происходит по 2-3 присоединения.

Некоторые из них уже официально оформлены, а по некоторым продолжаются суды. Об этом митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко) рассказал в эксклюзивном интервью для "Телеграфа" под названием "Пасха ― это Христос, а не колбаса: митрополит ПЦУ о пасхальных символах под хвостом зайчика, женщин в брюках и уклонистов".

"Еженедельно в какой-то из областей обязательно два-три присоединения к поместной православной церкви происходит. Общее количество ― полторы тысячи юридически оформленных документов, начиная с 2014 года, и более двух тысяч ― это те, где еще идут суды. Там есть проблемы, скорее всего, имущественные тяжбы, но суды закончатся и эти приходы все равно будут в лоне Православной церкви Украины", ― сказал митрополит Александр.

До сих пор в Украине больше приходов Московского патриархата. Но соотношение постепенно выравнивается.

"Соотношение Московского патриархата к Православной церкви Украины на сегодняшний день 8,5 тысяч в УПЦ МП и 7,5 тысяч приходов в ПЦУ", ― рассказал митрополит.

Он призывает не осуждать тех священников и верующих, которые переходят в Православную церковь Украины из УПЦ МП. Это неправильный подход.

"Как можно судить вот так огульно обо всех? У нас что, сталинский режим: если побывал в плену, то тебя на 10-15 лет или на каторгу, или под расстрел. Это неправильный подход. Господь говорит: "Прощай твоему брату", — сказал митрополит.

Александр Драбинко отметил, что все могут ошибаться. Поэтому верующим следует прощать других столько раз, сколько понадобится.

"Спрашивают: "Сколько прощать своему ближнему?" 70 раз по 7. Если не будете иметь любви между собой, говорит Христос, то вы не являетесь моими учениками. Все могут ошибаться. Все могут очень жестко ошибаться. Но когда у нас есть желание, мы должны наоборот помогать и тем священникам, и прихожанам, которые присоединяются к Православной церкви Украины, чувствовать себя в своей Украине, в своей родной церкви, в своей христианской семье», ― сказал митрополит.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с митрополита УПЦ сняли электронный браслет. Павел Лебедь, более известный как "Паша Мерседес", подозревается в оправдании российской агрессии. Дело против него рассматривают с прошлого года.