З митрополита УПЦ "Паші Мерседеса" зняли електронний браслет: що відомо про рішення суду

Спецслужби передали справу на розгляд суду ще минулого року

У вівторок, 30 квітня, Печерський районний суд міста Києва ухвалив зняти електронний браслет з колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври, митрополита УПЦ (МП) Павла Лебідя. Нагадаємо, що його випустили під заставу у серпні 2023 року.

Про рішення суду зняти електронний браслет повідомляє Спілка православних журналістів. Відповідне повідомлення з’явилось у Telegram-каналі цієї спілки.

"Суддя Печерського районного суду, ухвалила зняти електронний браслет з митрополита Павла (Лебедя)", ― йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, митрополита Павла звинувачують у підтримці російської агресії проти України. Його затримали, але він пробув за ґратами менш як місяць. За Павла внесли заставу у 33 млн грн.

Через тиждень у митрополита стався гострий інфаркт міокарда. Його госпіталізували та провели операцію.

Зазначимо, митрополита у народі часто називають "Паша Мерседес". Таке прізвисько він отримав за любов до розкішних та дорогих автомобілів.

СБУ у жовтні 2023 року скерувала до суду справу, по якій митрополита обвинувачують по двох статтях. Це ч. 2 ст. 161 КК (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно) та 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, вчинене службовою особою повторно).

Якщо митрополита Павла визнають винним, то йому загрожує до 8 років ув’язнення. Він відкидає висунуті звинувачення.

Раніше "Телеграф" писав, як в храмах Лаври працює УПЦ МП. Священнослужителі там знаходяться незаконно.