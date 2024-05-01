Ви здивуєтеся: пісні, які ви вважали радянськими, насправді плагіат (відео)

І це далеко не повний перелік

СРСР був відомий своєю тотальною крадіжкою технологій і навіть мистецтва. Так, наприклад, совєти крали навіть пісні у Заходу.

Про це розповів колишній заступник глави МВС України Антон Геращенко. Одним із плагіатів була знаменита пісня "Місто дитинства", яку виконала Едіта П’єха. Справа в тому, що мелодію до неї запозичили у музикантів зненавидженого в СРСР капіталістичного блоку, а саме у американського гурту The Brothers Four та її пісні "Greenfields".

Показово, але радянські діячі культури стягли у Заходу навіть широковідому композицію "Команда молодості нашої", яка вважається неофіційним гімном радянських спортсменів СРСР. Її приспів дуже вже нагадує приспів французького шлягера "Les p’tits papiers".

Не погребував плагіатом і путініст Олег Газманов зі своїм "Ескадроном". Програш цієї пісні один в один збігається з програшем хіта "I wanna hear your heart beat" німецького гурту "Bad Boys Blue", який вийшов у 1986 році.

Втім, мабуть, у Газманових це сімейне адже його син ще в 1988 році на передачі "Ранкова пошта" заспівав пісню "Люсі". А за два роки до цього британці з Pet Shop Boys написали сингл "Heart", чий приспів один в один схожий на "Люсі".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фільми СРСР вкрав у Заходу.