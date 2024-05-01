Вы удивитесь: песни, которые вы считали советскими, на самом деле плагиат (видео)

И это далеко не полный список

СССР был знаменит своим тотальным воровством технологий и даже искусства. Так, например, советы воровали даже песни у Запада.

Об этом рассказал бывший заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко. Одним из плагиатов была знаменитая песня "Город детства", которую исполнила Эдита Пьеха. Дело в том, что мелодию к ней позаимствовали у музыкантов нелюбимого в СССР капиталистического блока, а именно у американской группы The Brothers Four и ее песни "Greenfields".

Показательно, но советские деятели культуры стащили у Запада даже широкоизвестную композицию "Команда молодости нашей", которая считается неофициальным гимном советских спортсменов СССР. Её припев уж очень напоминает припев французского шлягера "Les p'tits papiers".

Не побрезговал плагиатом и путинист Олег Газманов со своим "Эскадроном". Проигрыш этой песни один в один совпадает с проигрышем хита "I wanna hear your heart beat" немецкой группы "Bad Boys Blue", который вышел в 1986 году.

Впрочем, видимо, у Газмановых это семейное ведь его сын еще в 1988 году на передаче "Утренняя почта" спел песню "Люси". А за два года до этого британцы из Pet Shop Boys написали сингл "Heart", чей припев один в один похож на "Люси".

Напомним, ранее мы писали о том, какие фильмы СССР украл у Запада.