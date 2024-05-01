Зеленський влаштував масштабні перестановки в СБУ: деталі

У кількох областях змінилося керівництво СБУ

Президент України Володимир Зеленський провів низку кадрових перестановок у керівництві регіональних управлінь Служби безпеки. Йдеться про зміну керівників у чотирьох областях.

Про це йдеться у тексті відповідних указів на сайті глави держави. Нове керівництво отримали управління СБУ у Миколаївській, Волинській, Закарпатській та Дніпропетровській областях.

Зазначається, що було звільнено голову СБУ у Миколаївській області Дмитра Нєвєдрова, відтепер він керуватиме відомством у Дніпропетровській області.

За Миколаївську область відповідатиме Микола Лисенко, якого перед призначенням звільнили з посади голови СБУ Волинської області.

До Волинської області буде направлено звільненого з посади голови СБУ Полтавської області Івана Рудницького.

Також повідомляється про звільнення керівника управління на Кіровоградщині Сергія Кононенка, якого переведуть на Закарпаття.

Як повідомлялося раніше, указом Зеленського також було звільнено голову департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюк. Він став фігурантом гучного скандалу після того, як журналісти знайшли у його сім’ї нерухомість за десятки мільйонів гривень.