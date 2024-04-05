Дружина головного кіберрозвідника СБУ під час війни купила квартиру за 20 мільйонів, а мати – ще дві: ЗМІ з'ясували деталі

Журналісти оцінили ринкову вартість нерухомості

Рідня очільника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка володіє нерухомістю щонайменше на 25,5 млн грн за ринковою вартістю. Зокрема, його дружина Юлія вже під час повномасштабного вторгнення стала власницею квартири в будинку преміумкласу у Печерському районі столиці.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Слідства.Інфо". Зазначається, що Юлія Вітюк придбала квартиру на 195 квадратних метрів у грудні 2023 року.

Журналісти підрахували, що за її квартиру без ремонту треба було сплатити 585 тисяч доларів. Або 21,5 мільйона гривень за курсом на момент купівлі.

Ілля Вітюк з дружиною

У декларації Вітюка вказано, що ця квартира придбана за 12 мільйонів 800 тисяч гривень. Тобто вказана у декларації ціна майже вдвічі менша ринкової. Не розголошуючи, про кого саме йдеться, журналісти запитали в експерта, які наслідки може мати заниження вартості майна посадовцями.

"Якщо вартість, за якою було придбано фактично житло, відрізняється від тієї, що вказана у декларації (тобто особа недостовірно задекларувала вартість своїх активів), то це може бути підставою для притягнення її до кримінальної відповідальності за частиною другою статті про недостовірне декларування. Це є великий розмір відомостей, які відрізняються від достовірних, і в такому випадку їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до двох років", — розповів юридичний радник Transparency International Ukraine Павло Демчук.

У розпорядженні журналістів є декларації Іллі Вітюка, яку він опублікував у березні, однак, у день публікації розслідування вона зникла з сайту НАЗК. У 2021 році його річна зарплата становила трохи більше ніж 700 тисяч гривень. Тоді посадовець працював керівником одного з управлінь у тому ж департаменті. Заробіток дружини Ілля Вітюк у документі не вказує. Посаду керівника департаменту він отримав у листопаді того ж року.

За 6 діб до повномасштабного вторгнення Юлія Вітюк зареєструвала ФОП. І за неповний 2022 рік змогла заробити майже 9,5 млн грн. 2023 рік був ще успішним для новоспеченої самозайнятої підприємиці — понад 13 мільйонів гривень заробітку. Тобто її щомісячний прибуток складає понад мільйон гривень.

Видання зазначає, що головний вид діяльності ФОП дружини топового працівника СБУ — сфера права. Утім жодної інформації ані про її клієнтів, а ні про те, які саме послуги надає пані Юлія, у відкритому доступі немає.

Журналісти зателефонували Юлії Вітюк, щоб дізнатися про рід заняття її бізнесу, який дозволив жінці придбати елітну нерухомість у центрі Києва. Жінка відмовилася обговорювати цю тему.

Також видання пише, що мати Іллі Вітюка — Наталія — на відміну від дружини бізнесом не займається, а працює лікаркою. Утім крім нерухомості у Тернополі та Броварах, жінка має квадратні метри й у столичних житлових комплексах.

Перша квартира знаходиться просто на Дніпровській набережній. З вікон цього будинку відкривається краєвид на розлогі береги Дніпра. Двокімнатну оселю, площею 85 квадратів у ЖК на лівому березі Києва, Наталія Вітюк придбала у 2013 році. Нині вартість подібної на ринку — 177 тисяч доларів. Саме тут, згідно з деклараціями посадовця СБУ, жив Вітюк з родиною у 2021-му та 2022-му.

Також у матері Вітюка є житло у затишному парковому комплексі майже в середмісті Києва. Півсотні квадратів у цьому ЖК можуть обійтися у 100 тисяч доларів. Загальна вартість лише київських квартир матері майже третина мільйона доларів. Або ж понад 4 мільйони гривень, якщо рахувати по курсу на момент придбання.

Журналіст видання зателефонував матері посадовця СБУ, щоб запитати про придбану нерухомість. Проте вона відповіла, що "не може обговорювати такі речі".

Сам Ілля Вітюк на звʼязок з редакцією "Слідства.Інфо" не вийшов. Тож журналісти надіслали офіційний запит у Службу безпеки України із переліком детальних запитань щодо майнового стану посадовця.

"Дружина І. Вітюка є приватним підприємцем, чиї доходи та накопичення дозволили придбати відповідний об’єкт нерухомості. Водночас його матір — відомий фахівець у галузі медицини, яка обіймала посади, як у державних, так і у приватних медичних закладах. Ці доходи та власні заощадження дозволили їй інвестувати у власну нерухомість", — йдеться у відповіді на запит.

Запитання журналіста про те, яким же саме бізнесом займається дружина посадовця, а також як їй вдалося придбати квартиру у ЖК преміумкласу за ціною майже вдвічі меншою від ринкової у СБУ проігнорували. Так само як і запитання про вартість квартир матері головного кіберрозвідника.

Нагадаємо, ректор КНУ ім. Тараса Шевченка Володимир Бугров, який в січні привернув увагу журналістів-розслідувачів через закупівлю харчів для своїх студентів по завищених цінах, став власником квартири в елітній столичній новобудові. Щоправда, задекларованих коштів на неї не вистачило б.