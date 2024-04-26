Не пробув на посаді і двох місяців: Зеленський звільнив главу Сил підтримки ЗСУ, названо причину

Відповідне рішення закріплено указом президента

Олександра Яковця, якого було призначено на посаду командувача Сил підтримки Збройних сил України, менш як два місяці, звільнили у пʼятницю, 26 квітня. Відбулось це згідно з указом президента України Володимира Зеленського.

Відповідний указ №244/2024 від 26 квітня оприлюднений на сайті глави держави. Водночас Олександр Яковець був призначений на іншу посаду.

"Звільнити Яковця Олександра Васильовича з посади командувача Сил підтримки Збройних сил України", — йдеться у документі.

Указом №246/2024 його призначили на посаду глави адміністрації Державної спеціальної транспортної служби.

"Призначити Яковця Олександра Васильовича Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту", — йдеться у документі.

Нагадаємо, що раніше Олександр Яковець працював начальником управління логістики та заступником начальника штабу оперативного командування "Схід". Яковець почав працювати на цій посаді у 2018 році. Працював там, доки не перейшов до Командування Сил підтримки ЗСУ.

Володимир Зеленський у грудні 2022 року надав Олександру Яковцю нове військове звання. Він став бригадним генералом. Його також нагороджено орденами Данила Галицького та Богдана Хмельницького II ступеня, також орденом "За мужність".

Раніше "Телеграф" писав, що колишню очільницю Медичних сил ЗСУ генерал-майора Тетяну Остащенко було звільнено з військової служби. Причина полягає у її стані здоровʼя, що засвідчено висновком військово-лікарняної комісії (ВЛК).