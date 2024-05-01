Після скандалів із нерухомістю: Зеленський звільнив голову департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка

Вітюк пробув на посаді з листопада 2021 року

Голову департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка звільнено з посади після низки скандалів. Журналісти знайшли у його сім’ї нерухомість за десятки мільйонів гривень.

Указ про звільнення опубліковано на сайті Офісу президента України 1 травня. Хто обійме його посаду, поки що невідомо.

"Звільнити Вітюка Іллю Анатолійовича з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України", — йдеться в указі президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що на початку квітня стало відомо, що його дружина під час війни купила квартиру в елітному районі Києва за 20 млн гривень. А його мати, яка працює лікарем, придбала ще дві квартири у столичних житлових комплексах. У коментарі "Телеграфу" кіберрозвідник пояснив, звідки у його рідних узялася дорога нерухомість.

Після цього журналісту, який займався розслідуванням про майно Вітюка, намагалися вручити повістку увечері у торговому центрі. Як з’ясувалося, представників ТЦК навів на журналіста підлеглий главу департаменту кібербезпеки СБУ.

Пізніше Національне агентство протидії корупції заявило, що проводить службову перевірку і вже вивчає доходи Іллі Вітюка та його родини.

"Наразі детективи Національного бюро досліджують та опрацьовують наведені у розслідуванні фактичні обставини придбання нерухомості членами сім’ї зазначеної особи", — йдеться у відповіді бюро журналістам.

Також "Телеграф" розповідав про те, у топ-поліцейського знайшли нерухомості на мільйони та дороге авто. Правоохоронці повідомили його про підозру.