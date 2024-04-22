Велика Британія погодилася на призначення Залужного послом: подробиці

Нині ексголовком формує команду нового посольства

Колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, якого звільнили з посади у лютому, затвердили на посаді посла України у Великій Британії. Він отримав агреман від Британії про те, що може бути призначений на цю посаду.

Про це в етері телемарафону розповів політик Юрій Луценко. За його словами, Указ президента про призначення Залужного має з'явитися вже скоро.

"Лондон надіслав агреман – тобто погодження на призначення послом пана Залужного. Так що найближчим часом ми нарешті, майже за рік, а може й більше, отримає в Лондоні посла України. 5-6 днів тому погодили агреман", — сказав політик.

Також за словами Луценка, нині Валерій Залужний проходить підготовку до дипломатичної роботи та формує команду нового посольства.

Що таке агреман

Агреман це попередня згода уряду однієї держави на прийняття певної особи як глави дипломатичного представництва іншої. Документ визначений міжнародним правом і закріплений Віденською конвенцією про Міжнародні дипломатичні відносини.

Тобто, надавши агреман Залужному, Велика Британія погодилася з тим, щоб він був послом України в Сполученому Королівстві.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, чим займається генерал після відставки й коли обійме посаду посла в Британії.