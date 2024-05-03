Туберкулез, психические расстройства, ВИЧ и не только: с какими заболеваниями украинцы считаются пригодными к службе, обновленный список

Есть также изменения насчет беременных женщин

Минобороны опубликовало приказ, согласно которому определяется пригодность к военной службе, в соответствии с заболеваниями, которые имеет военнообязанный. Пригодность к службе может быть как полной, так и частичной — военный может осуществлять только определенные виды деятельности.

Так, в Приложении 1 к постановлению содержится полный перечень заболеваний, согласно которому определяется пригодность или непригодность лица. В большинстве случаев имеет значение то, сколь сильно заболевание влияет на функционирование человека и насколько выражены симптомы.

Поэтому больные туберкулезом: клинически излеченный туберкулез — служба в ТЦК и частях обеспечения, "остаточные явления" после излеченного туберкулеза — вполне пригоден.

По ВИЧ: непригодны только те, у кого он прогрессирует. Другие носители вируса могут либо служить в тыловых частях и ТЦК, либо, если речь идет о бессимптомных носителях, на фронте.

По раку: вполне пригодны те, кто страдает болезнью на стадии устойчивой ремиссии. С учета снимут только неоперабельные и метастазы. Тех, кто прооперировал первичную опухоль или она у них медленно прогрессирующая, могут направить на службу в тыл. То же, если у них рак кожи или нижней губы.

Что касается женщин: беременные и родившие женщины считаются пригодными к службе, если беременность и послеродовой период прошли без осложнений. Осложнения дают право на отпуск или увольнение.

Служить в тылу могут призвать людей с легкими психическими расстройствами (если при этом "с выходом на выздоровление" — то признают вполне подходящим), синдромы зависимости, расстройства поведения с редкими приступами аффекта. Также в ТЦК и тыл могут отправить людей с умственной отсталостью лёгкой степени.

Как это будет происходить, можно увидеть на примере туберкулеза. Так полностью снимаются с военного учета те, кто находится на активной стадии заболевания с выделением бактерий и распадом легочной ткани.

Если же бактерии не выделяются, а ткань не распадается, то нужно будет снова приходить на медкомиссию за полгода. Люди, имеющие клинически излеченный туберкулез, могут служить в ТЦК и частях обеспечения. Если же у призывника есть "остаточные явления" после излеченного туберкулеза, он вполне пригоден.

Ранее "Телеграф" писал, что по новому закону о мобилизации, который вступает в силу с 18 мая 2024 года, мужчины обязаны в течение 60 дней обновить свои данные в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В общей сложности придется предоставить персональную информацию по более чем 30 пунктам. Некоторые из них придется подтверждать документами.