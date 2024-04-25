Щемливе фото хлопчика в бронежилеті у Харкові схвилювало українців: з'явились цікаві подробиці (фото)

Хлопчик очікував своє замовлення у KFC

Постійні ворожі обстріли Харкова змушують містян виживати у складних умовах. Доказом цього може слугувати і фото хлопчика, який у касці та бронежилеті очікує своє замовлення у закладі харчування.

Знімок опублікував користувач мережі Facebook Сергій Бонарь. Він наголосив, що це фото має побачити кожен.

"Це фото треба, щоб весь світ побачив! Харків: дитина у бронежилеті та касці чекає замовлення в KFC", — йдеться у дописі.

У коментарях люди зазначили, що дитина не просто так одягнена у військове екіпірування. І постійні обстріли міста тут грають не першочергову роль. Зазначається, що хлопчик у центрі міста збирає кошти на ремонт автівок для військових.

Користувачі також порадили автору допису не нагнітати настрої таким чином.

Проте деякі підписники також звернули увагу на зелений скотч на касці, зазначивши, що так робили ще на початку повномасштабного вторгнення, тобто цьому "образу" понад 2 роки.

Раніше "Телеграф" писав, що голова Нацгвардії розповів про плани росіян та оцінив загрози для Києва, Харкова та Запоріжжя.