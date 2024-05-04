З ніг зіб’ються шукати: Росія оголосила у розшук президента України Зеленського

Відомство не розголошує статтю, за якою його розшукують

У суботу, 4 травня, на сайті Міністерства внутрішніх справ (МВС) Росії з'явилося повідомлення про розшук ще одного відомого політичного діяча України. І ним виявився чинний президент Володимир Зеленський.

Про це пишуть пропагандистські росЗМІ. Його оголошено у розшук за "статтею" Кримінального кодексу РФ.

"Володимир Олександрович Зеленський, 25.01.1978. Розшукується за статтею КК", — йдеться у даних МВС РФ.

Водночас відомство не розголошує статтю, за якою президента нібито розшукують. У базі також зазначається місце народження Зеленського — Кривий Ріг Дніпропетровської області України.

Інших подробиць росіяни не повідомляють.

Нагадаємо, нещодавно у Путіна оголосили у розшук двох колишніх українських топ-чиновників. Йдеться про колишнього міністра фінансів Олександра Шлапака та колишнього голову Нацбанку Степана Кубіва.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський анонсував новий етап війни та пояснив, про що мова.