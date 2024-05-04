З ніг зіб’ються шукати: Росія оголосила у розшук президента України Зеленського
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Відомство не розголошує статтю, за якою його розшукують
У суботу, 4 травня, на сайті Міністерства внутрішніх справ (МВС) Росії з'явилося повідомлення про розшук ще одного відомого політичного діяча України. І ним виявився чинний президент Володимир Зеленський.
Про це пишуть пропагандистські росЗМІ. Його оголошено у розшук за "статтею" Кримінального кодексу РФ.
"Володимир Олександрович Зеленський, 25.01.1978. Розшукується за статтею КК", — йдеться у даних МВС РФ.
Водночас відомство не розголошує статтю, за якою президента нібито розшукують. У базі також зазначається місце народження Зеленського — Кривий Ріг Дніпропетровської області України.
Інших подробиць росіяни не повідомляють.
Нагадаємо, нещодавно у Путіна оголосили у розшук двох колишніх українських топ-чиновників. Йдеться про колишнього міністра фінансів Олександра Шлапака та колишнього голову Нацбанку Степана Кубіва.
Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський анонсував новий етап війни та пояснив, про що мова.