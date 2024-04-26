Рус

Оля Цибульська раптово потрапила в ДТП і показала наслідки (фото)

Автор
Вікторія Козар Вікторія Козар
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Оля Цибульська спричинила аварію у Києві
Оля Цибульська спричинила аварію у Києві. Фото Інстаграм Олі Цибульської

Зі знаменитістю трапилась неприємна ситуація

Українська співачка Оля Цибульська, яка випускала незвичну романтичну пісню, налякала підписників фотом частково розбитої машини. Хоча артистка вже багато років керує авто, зірка потрапила в дорожньо-транспортну пригоду.

У своєму інстаграмі співачка оприлюднила світлину, на якій видно її розбиту автівку. Вона поділилась, що в'їхала у металевий паркувальний стовпчик. А все тому, що авто — високе і вона просто не побачила цього дорожнього елементу. Оля зізналась, що така ситуація з нею трапляється вже не вперше.

Пошкоджене авто Олі Цибульської

Водночас Оля повністю розуміє, що вона винна у цій ситуації. Однак, зірку схвилювали навіть не стільки пошкодження авто, як байдужість людей. За словами Цибульської, вже вдруге інші люди бачили, що вона їде прямо у стовпчик, але нічого їй не сказали.

"Це вже вдруге така ситуація, коли я з висоти машини просто не бачу цей металевий паркувальний стовпчик. Перший раз була ситуація, коли прибиральниця з вікна сказала: "Я дивилась і мені було цікаво: наїдете ви, чи ні. А другий раз — був чоловік, який стояв і палив на сходах біля будинку. І він бачив, що я їду прямо на цю деталь, і я її не помічаю, і не крикнув мені", — розповіла співачка.

Виконавиця також поділилась, що через цю ситуацію запізнилась на студію. Також вона закликала людей не бути байдужими один до одного та допомагати. Особливо у такий важкий час, як зараз.

Раніше "Телеграф" писав про кардинальне перевтілення Олі Цибульської. У цьому їй допоміг зірковий візажист Єгор Андрюшин. Співачка виглядала приголомшливо.

Теги:
#ДТП #Оля Цибульська