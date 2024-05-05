Французький іноземний легіон уже в Україні? Що не так із заявою "ексчиновника Пентагону"

Автор дуже популярний серед російських пропагандистів

У російському сегменті мережі активно почало поширюватися повідомлення про те, що бійці Французького іноземного легіону нібито вже воюють в Україні. При цьому "новину" підхопили й деякі українські ЗМІ.

Спочатку інформація про це була оприлюднена виданням Asia Times, зареєстрованим у Гонконгу. Автором матеріалу виступив якийсь "експомічник заступника голови Пентагону" Стівен Брайєн.

Чиновник стверджує, що йдеться про бійців 3-го французького піхотного полку, яких нібито розмістили у Слов’янську для підтримки 54-ї бригади ЗСУ. Він також пише, що всього було відправлено близько сотні солдатів, але загалом Франція планує направити близько 1500 осіб.

За його твердженням, ці війська розміщуються безпосередньо в місцях бойових дій, а перша сотня французів є фахівцями з артилерії та розвідки.

"Одне з питань, яке відразу ж виникає у зв’язку з рішенням Франції направити солдатів зі свого 3-го піхотного полку, полягає в тому, чи це перетинає російську червону лінію щодо участі НАТО в Україні? Чи вважають росіяни це початком ширшої війни за межами України?", — запитує автор.

Що не так?

Ім’я Брайєна дуже добре відоме російським ЗМІ, які часто публікують його слова про неминуче падіння Києва, перевагу російських солдатів і крах "режиму" Зеленського.

Дуже показовим є матеріал за травень 2023 року, коли росіяни активно розповсюджували конспірологічні теорії про те, що тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного поранено або зовсім вбито. А коли в мережі оприлюднили відео із Залужним як спростування цих теорій, то згаданий Брайєн написав цілу статтю про те, що відео є фейком.

Перед самим початком російського вторгнення в Україну, Брайєн написав статтю, в якій звинуватив Київ у порушенні положень Мінських домовленостей, назвав "лднр" "республіками, що відкололися", і назвав "Азов" "ультранаціоналістичною і профашистською бригадою".

25 лютого він написав ще одну статтю, в якій повторив російські наративи про те, що російське вторгнення є відповіддю на розширення НАТО, а також порадив США відмовитися від підтримки України, пригрозивши ядерною війною.

"Єдиний спосіб запобігти розповсюдженню війни за межі України — це для НАТО на чолі зі Сполученими Штатами знайти спосіб піти назустріч Росії", — писав він і повторив путінські вимоги про "гарантії безпеки", які Кремль мусолив перед початком вторгнення.

Цією риторикою просочені й інші повідомлення автора, який весь цей час розповідав про майбутнє падіння "київського режиму", загибель польських генералів в Україні та підготовку НАТО до агресивних дій.

Тому не дивно, що й слова про введення французьких військових теж добре лягають на наративи російської пропаганди, яка стверджує, що Росія воює не проти ЗСУ, а проти "чорношкірих польських найманців" під керівництвом НАТО.

У будь-якому разі, інформацію про введення Іноземного легіону, як і будь-якого іншого офіційного збройного формування будь-якої іншої країни НАТО, варто сприймати серйозно лише тоді, коли вона йде від офіційних топчиновників, а не від осіб, пов’язаних із російською пропагандою та без реальної посади.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон після своїх заяв про можливість відправлення військ в Україну назвав дві умови, які сприятимуть цьому. Один із них – прямий запит Києва, а другий – значний прорив Росії на фронті.