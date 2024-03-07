На таке мало хто очікував: Макрон зробив резонансну заяву щодо України

Останнім часом політик показує свою рішучість, хоча раніше йому дорікали за неквапливість

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер, 7 березня, несподівано заявив, що жодних червоних ліній для підтримки України немає. Він сказав про це під час зустрічі із партійними лідерами.

Французький лідер підкреслив, що підтримуватиме Україну у війні з Росією, і тут не може бути "ніяких обмежень", а також "немає червоних ліній". Про це повідомляє видання La Depeche.

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Зустріч із лідерами партій у Єлисейському палаці відбулася перед дебатами на Національних зборах, які будуть проведені 12-13 березня. Президент особисто з політиками обговорив ситуацію в Україні та дав зрозуміти, наскільки важливо надавати допомогу нашій країні, і що в цьому не повинно бути жодних обмежень, пише Le Monde.

Це підтвердив журналістам і національний секретар Комуністичної партії Франції Фаб’єн Руссель. Він наголосив, що тепер політику країни змінено.

"Позиція Франції змінилася: червоних ліній більше немає, обмежень більше немає", — сказав Руссель.

Зазначимо, що нещодавно Еммануель Макрон, якого раніше звинувачували у повільності та нерішучості, зробив гучну заяву щодо введення військ НАТО в Україну. Проте лідери інших країн альянсу поспішили відповісти відмовою. Більшість із них заявили, що не будуть направляти своїх військових до України.

У Франції можуть відправити солдатів в обхід альянсу. Саме це питання обговорювалося у Єлисейському палаці 7 березня. Прем’єр-міністр країни Габріель Атталь також підтримує ідею президента.

Раніше Макрон зробив ще низку гучних заяв. Він закликав партнерів активізуватися у наданні допомоги Україні та заявив, що в Європі "доречно не бути боягузом". Він також підтримав ідею запровадження податку на доходи від російських заморожених активів.

"Телеграф" раніше повідомляв, що Франція замовила для України 100 безпілотників. У нашій країні вони мають бути вже влітку.