Французский иностранный легион уже в Украине? Что не так с заявлением "экс-чиновника Пентагона"

Автор очень популярен среди российских пропагандистов

В российском сегменте сети активно начало распространяться сообщение о том, что бойцы Французского иностранного легиона якобы уже воюют в Украине. При этом "новость" подхватили и некоторые украинские СМИ.

Изначально информация об этом была обнародована изданием Asia Times, которое зарегистрировано в Гонконге. Автором материала выступил некий экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен.

Чиновник утверждает, что речь идет о бойцах 3-го французского пехотного полка, которых якобы разместили в Славянске для поддержки 54-й бригады ВСУ. Он также пишет, что всего было отправлено около сотни солдат, но всего Франция планирует направить около 1500 человек.

По его утверждению, эти войска размещаются непосредственно в местах боевых действий, а первая сотня французов являются специалистами по артиллерии и разведке.

"Один из вопросов, который сразу же возникает в связи с решением Франции направить солдат из своего 3-го пехотного полка, заключается в том, пересекает ли это российскую красную линию в отношении участия НАТО в Украине? Считают ли россияне это началом более широкой войны за пределами Украины?", — задается вопросом автор.

Что не так?

Имя Брайена очень хорошо известно российским СМИ, которые часто публикуют его слова о неизбежном падении Киева, превосходстве российских солдат и крахе "режима" Зеленского.

Весьма показательным является материал, мая 2023 года, когда россияне активно распространяли конспирологические теории о том, что тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранен или вовсе погиб. А когда в сети обнародовали видео с Залужным в качестве опровержения этих теорий, то упомянутый Брайен написал целую статью о том, что видео является фейком.

Перед самым началом российского вторжения в Украину, Брайен написал статью, в которой обвинил Киев в нарушении положений Минских договоренностей, назвал "лднр" "отколовшимися республиками" и назвал "Азов" "ультранационалистической и профашистской бригадой".

25 февраля он написал еще одну статью, в которой повторил российские нарративы о том, что российское вторжение является ответом на расширение НАТО, а также посоветовал США отказаться от поддержки Украины пригрозив ядерной войной.

"Единственный способ предотвратить распространение войны за пределы Украины – это для НАТО во главе с Соединенными Штатами найти способ пойти навстречу России", — писал он и повторил путинские требования о "гарантиях безопасности", которые Кремль мусолил перед началом вторжения.

Этой риторикой пропитаны и другие сообщения автора, рассказывавшего все это время о грядущем падении "киевского режима", гибели польских генералов в Украине и подготовке НАТО к агрессивным действиям.

Поэтому неудивительно, что и слова о вводе французских военных тоже хорошо ложатся на нарративы российской пропаганды, утверждающей, что Россия воюет не против ВСУ, а против "чернокожих польских наемников" под руководством НАТО.

В любом случае, информацию о введении Иностранного легиона, как и любого другого официального вооруженного формирования любой другой страны НАТО, стоит воспринимать серьезно лишь когда она исходит от официальных топ-чиновников, а не от лиц, связанных с российской пропагандой и не имеющих реальной должности.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон после своих заявлений о возможности отправки войск в Украину, назвал два условия, которые будут способствовать этому. Одно из них – прямой запрос Киева, а второй – значительный прорыв России на фронте.