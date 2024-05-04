Чотири основні категорії: у Міноборони розповіли, як визначатимуть придатність до військової служби

Критерії придатності переглянуті

В Україні з 18 травня 2024 року набуває чинності новий законопроєкт про мобілізацію, за яким придатних до військової служби ділитимуть на 4 категорії. При визначенні статусу військовозобов'язаного під час військово-лікарської комісії (ВЛК) будуть враховуватись не тільки хвороби, але і порушення функцій організму.

Про це розповіла директор Департаменту охорони здоров’я міністерства оборони України Оксана Сухорукова в етері телемарафону. Вона зауважила, що поняття "обмежено придатний" вже немає і залишаються статуси "придатний" і "непридатний".

"В придатних є повністю придатний або придатні до служби у певних військових частинах. Разом з тим були переглянуті критерії придатності. Там є поєднання міжнародного класифікатора хвороб 10-го випуску та ступеню порушення функцій", — розповіла Сухорукова.

За її словами, захворювання розбиті на групи, в кожній з яких є декілька категорій.

"Важкий, середній, легкий стан, у зв’язку з цим йде визначення придатності або непридатності або придатності для проходження служби в окремих частинах. Ще раз — залежно від ступеня порушення функцій", — зазначила вона.

Сухорукова наголосила, що захворювання поєднані за принципом "захворювання — ступінь порушення функцій". Тобто мова ведеться не тільки про хвороби, але й про порушення функцій організму, до яких призвели вони.

"Зокрема в наказі є 86 груп, в яких понад 70 пунктів передбачають пункт "непридатний", в якому близько 5000 діагнозів, а в кожній групі можуть бути як повністю придатні, так повністю і непридатні, знову ж таки, залежно від ступеня порушення функцій", — підкреслила директор.

Раніше "Телеграф" писав, що у Генштабі зробили суперечливу заяву щодо оновлення даних у ТЦК з 18 травня.