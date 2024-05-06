Мобилизация женщин: какие изменения есть в новом законе и чего ожидать с конца мая

Есть несколько пунктов

С 18 мая 2024 года вступает в силу новый закон об усилении мобилизации, согласно которому все военнообязанные должны обновить свои данные в территориальном центре комплектования (ТЦК). В нем также есть изменения в отношении воинского долга женщин.

Так, в пункте 12 статьи 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" указано, что женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время только в добровольном порядке. В мирное время женщины могут приниматься на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту).

Еще одно изменение касается прохождения базовой военной службы: женщины могут проходить добровольно.

Нормы нового закона также добавляют к основаниям для увольнения с военной службы следующие пункты:

в связи с беременностью;

в связи с отпуском по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста.

Также отмечено, что женщины исполняют воинскую обязанность на равных началах с мужчинами (за исключением случаев, предусмотренных законодательством по вопросам охраны материнства и детства, а также запрета дискриминации по признаку пола), что включает:

принятие в добровольном порядке (по контракту) и призыв на военную службу;

прохождение военной службы;

прохождение службы в военном резерве;

исполнение воинского долга в запасе;

соблюдение правил военного учета.

Ранее "Телеграф" писал, что в Минобороны рассказали, как будут определять пригодность к военной службе.