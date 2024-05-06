Точно за графіком: у Нідерландах уточнили, коли Україні отримає їхні F-16

Нині українські пілоти проходять навчання у низці країн

На нідерландські літаки F-16 можна чекати вже цієї осені. Поставки розпочнуться після того, як свою партію літаків передасть Данія. Це має статися вже влітку. Такий графік прописаний у плані союзників.

Про це сказала міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час брифінгу у Вільнюсі, відповідаючи на питання журналіста з видання Delfi. Мова йде про 24 винищувачі.

"У нас усе розписано за проєктом, який полягає в навчанні українських пілотів, підготовці обслуговуючого персоналу і передачі реальних літаків", – зазначила Оллонгрен.

За словами міністерки, нині українські пілоти проходять навчання у низці країн. І якщо все піде так, як заплановано, то перші літаки Україна отримає вже влітку.

"Якщо нам вдасться втриматися на цьому шляху, а в України все буде працювати, зрозуміло, в їхній власній країні, то перші літаки будуть поставлені Данією вже цього літа. І ми сподіваємося взяти участь у поставках з осені з нашими F-16", – додала вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Росії зробили гучну заяву щодо постачання F-16 Україні. Там мають намір сприймати літаки, як носіїв ядерної зброї.