Точно по графику: в Нидерландах уточнили, когда Украина получит их F-16

В настоящее время украинские пилоты проходят обучение в ряде стран

Нидерландские самолеты F-16 можно ожидать уже этой осенью. Поставки начнутся после того, как передаст свою партию самолетов Дания. Это должно произойти уже летом. Такой график прописан в плане союзников.

Об этом сказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время брифинга в Вильнюсе, отвечая на вопросы журналиста издания Delfi. Речь идет о 24 истребителях.

"У нас все расписано по проекту, который заключается в обучении украинских пилотов, подготовке обслуживающего персонала и передаче реальных самолетов", — отметила Оллонгрен.

По словам министра, сейчас украинские пилоты проходят обучение в ряде стран. И если все пойдет так, как запланировано, первые самолеты Украина получит уже летом.

"Если нам удастся удержаться на этом пути, а у Украины все будет работать, разумеется, в их собственной стране, то первые самолеты будут поставлены Данией уже этим летом. И мы надеемся принять участие в поставках с осени, с нашими F-16", – добавила она.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в России сделали громкое заявление по поставкам F-16 Украине. Там намерены воспринимать самолеты как носители ядерного оружия.