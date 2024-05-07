Рада опять продлит военное положение и мобилизацию: названы сроки

Это будет одиннадцатое решение по действию военного положения и всеобщей мобилизации

В Украине в очередной раз собираются продлить действие военного положения и мобилизации. Вчера, 6 мая, соответствующий документ уже подали в Раду, а сегодня его одобрил Комитет по вопросам нацбезопасности.

Об этом сообщил украинский нардеп Ярослав Железняк. Так, по его словам, Комитет по вопросам национальной безопасности одобрил на своем заседании документы 11235 и 11236 о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Соответственно начиная с 14 мая — до 11 августа 2024 года.

Уже завтра Парламент должен одобрить их голосованием на заседании.

Как известно, военное положение в Украине было введено 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Поначалу его продлевали на 30 суток, однако потом начали делать это сразу на 90, что является максимальным предусмотренным законодательством сроком. Это будет одиннадцатое решение по действию военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабной войны.

Ранее мы писали о том, что 30 апреля, в Киеве начал работу центр рекрутинга в ряды ВСУ.