Робота онкоцентру під загрозою: у ТЦК прокоментували затримання медиків у Львові

Сотня онкохворих не може проходити лікування

Мережею почалась ширитись інформація про те, що у вівторок, 30 квітня, працівники ТЦК дорогою на роботу затримали медичних фізиків Першого медичного обʼєднання Львова. Як наслідок, робота центру практично зупинилась.

Про це пише телеграм-канал Львівич. Проте у ТЦК прокоментували цей інцидент виданню "Еспресо.Захід", зазначивши, що запросили лише двох працівник до центру комплектування для перевірки даних.

"Читачі повідомили, що сьогодні працівники ТЦК забрали медичних фізиків Першого медичного обʼєднання Львова. Ці дії призвели до того, що робота центру просто зупинилася", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що медичних працівників перехопили, коли вони йшли на роботу.

"100 онкохворих людей не можуть проходити опромінення через дії ТЦК", — зазначають читачі. "Також отримав повідомлення від читачів, рідні яких лікуються від онкології у цьому центрі. Ситуація досить неприємна і потребує негайного вирішення", — додає телеграм-канал.

Як у ТЦК прокоментували подію

У Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували на інцидент та прокоментували інформацію, яка активно шириться мережею.

"Так, двох медичних фізиків Першого медичного обʼєднання Львова запросили в ТЦК. Перевірили дані і виявили, що перебувають на обліку в іншому ТЦК. Вручили повістки по місцю реєстрації, згідно чинного законодавства", — пояснили в територіальному центрі комплектування.

Також видання зазначає, що звернулось за коментарем до Територіального медичного обʼєднання, аби дізнатися, яка зараз ситуація в онкоцентрі через ці події, проте відповіді ще не було отримано.

Раніше "Телеграф" писав, що у мережі розгорівся скандал, пов’язаний з тим, що працівники Закарпатського ТЦК та СП почали мобілізовувати водіїв вантажівок, що прямують міжнародними рейсами. Закарпатський ТЦК та СП прокоментував цю подію, зазначивши, що далекобійники — такі ж громадяни, як і всі інші.