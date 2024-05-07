Епілепсія чи "невідома речовина"? Нові подробиці смерті чоловіка у ТЦК у Кривому Розі (відео)

Мати мобілізованого стверджує, що у смерті її сина винні співробітники ТЦК

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом смерті чоловіка у Криворізькому ТЦК. Співробітників військкомату підозрюють у перевищенні повноважень.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону. Мати 44-річного Артема не відкидає, що співробітники ТЦК винні у смерті її сина.

Так, прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом можливого перевищення посадовими особами Саксаганського РТЦК та СП службових повноважень, що спричинило смерть мобілізованого (ч. 5 ст. 426-1 КК). Це суперечить версії керівництва ТЦК, яке раніше заявляло, що у мобілізованого нібито стався напад епілепсії.

"Наразі у кримінальному провадженні сплановано проведення першочергових слідчих (розшукових) дій та призначено судові експертизи. Слідство триває. Досудове розслідування здійснюють слідчі третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава", — сказано у повідомленні прокуратури.

Мати чоловіка розповіла, що її син ніколи не скаржився на здоров’я і жодних серйозних проблем, зокрема епілепсії, він не мав.

"Я підозрюю, що він помер насильницькою смертю, не природною. Він був здоровою людиною, не звертався до лікарів. Я його бачила, а через 15 хвилин після нашої зустрічі його не стало. Спочатку заявляли про епілептичний напад, зараз судмедексперт дав висновок про отруєння невідомою речовиною", — сказала його мама.

Також "Телеграф" розповідав про те, що на Закарпатті дорогою до навчального центру помер мобілізований. Омбудсмен Дмитро Лубинець повідомив про скандальні подробиці.